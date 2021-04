Jak vypadá krásná MMO zombie apokalypsa The Day Before?

12. 4. 2021 11:36 | Novinky | autor: Pavel Makal

O The Day Before už jste si na našich stránkách mohli přečíst letos dvakrát a nyní se vývojáři ze studia FNATIC připomínají znovu, a to hned téměř čtvrthodinovým pásmem záběrů z hraní.

Hra má být MMO survivalem zasazeným do postapokalyptických Spojených států, kde se skupinky šťastlivců snaží přežít tváří v tvář hordám zombií. Na první pohled hra působila jako o něco méně produkčně hodnotný klon The Division, poslední záběry ale minimálně z technického hlediska působí relativně slibně. A o atmosféru v nich také nouze není.

Co by to bylo za survival, kdybyste v něm nemuseli řešit jídlo a další nezbytné potřeby. V The Day Before nás tak čeká průzkum světa (dokonce motorizovaný), hledání nových míst, která ještě nebyla vypleněna a pátrání po proviantu. Jak to vypadá, mohl by každý jednotlivý dům představovat samostatnou výzvu plnou nebezpečí, ale také potenciální bohaté kořisti.

Těšit se dle slov autorů můžeme na rozsáhlý svět, detailně zpracovaná vozidla a realistické zbraně. The Day Before se v tuto chvíli chystá na PC, o vydání na dalších platformách momentálně autoři nehovoří.