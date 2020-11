Marvel's Avengers na sebe nevydělali. Square Enix je v mínusu

9. 11. 2020 10:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na Marvel's Avengers se čekalo až příliš dlouho a výsledek nebyl nic moc. Hra vyšla dávno poté, co opadl největší hype okolo filmového univerza, což mohlo být jedním z mnoha faktorů, které se podepsaly pod horším přijetím.

Mezi další důvody patřila třeba nezábavná náplň multiplayeru, nezajímavý loot či špatná optimalizace. Hru na Steamu dnes hraje zoufale málo hráčů a vše se to zjevně odráží v ziscích, respektive ztrátách vydavatele Square Enix.

Finanční zpráva za půlrok končící 30. září si sice pochvaluje první kvartál fiskálního roku, během kterého vyšel remake Final Fantasy VII a byl zaznamenán čistý zisk 2,15 miliardy korun. Ale druhý kvartál, ve kterém vyšli Marvel's Avengers, už tak veselý nebyl. Firma přiznala ztrátu jedné miliardy.

Podle Square Enix se Avengerům podařilo naplnit očekávání pouze z 60 %. Další oficiální čísla sice nemáme, ale můžeme si udělat lepší představu alespoň odhadem herního analytika Davida Gibsona.

Ten na Twitteru uvedl, že prodeje hry by se mohly pohybovat okolo 3 milionů kusů, přičemž cena za celý její vývoj by mohla být někde mezi 3,8 a 4,2 miliardy korun. Pro budoucnost Marvel's Avengers to nevěstí nic dobrého. Ostatně tvůrci z Crystal Dynamics odkládají, co mohou – dodatečný příběhový obsah i vydání na nové generaci konzolí.

Situace čím dál tím víc připomíná Anthem. Je ale otázka, zda Square Enix bude chtít dál pumpovat peníze do vývoje hry, která je po finanční stránce zklamáním. Dočkáme se časem Marvel's Avengers 2.0, tedy značně předělané hry, nebo už můžeme začít sepisovat superhrdinský epitaf?