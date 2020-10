Marvel’s Avengers dostanou New Game+, pingování a zajímavější loot

19. 10. 2020 14:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to jen deset dní od neveselého článku, který popsal umírající zájem hráčů o Marvel's Avengers. Šéf studia Crystal Dynamics Scot Amos tehdy sliboval, že se do týdne dočkáme blogového příspěvku plného informací o budoucnosti hry, a tak se skutečně stalo. Ale než přejdeme k budoucnosti, podívejme se do současnosti, protože vyšel zajímavý patch V1.3.3.

Ten zavádí nový typ misí pro SHIELD přístupných ze základny Substation Zero v Severozápadním Pacifiku. Budete v nich zkoumat podivuhodné anomálie v nové příběhové lince, ve které na vás čekají nové postavy a blíže nespecifikovaný obsah.

Objevuje se ještě druhý nový typ misí zvaný Tachyon Rift. Tyto mise jsou přístupné jednou denně a opět v nich budete zkoumat anomálie, zatímco vám tachyonová bouře neustále ubírá život, ale rychleji nabíjí hrdinské schopnosti. Tyto mise do hry zavádějí nový typ vybavení Cosmic Gear a jsou určené pro hrdiny na power levelu alespoň 140, takže jde o skutečný late-game obsah.

Update dále zvětšil okruh automatického sbírání lootu, naučil umělou inteligencí ovládané parťáky pomáhat vám s úkoly a opravil a upravil velkou spoustu problémů, viz kompletní výpis.

A teď k té budoucnosti. Tvůrci slibují například pingovací systém do multiplayeru, možnost zahrát si příběhovou kampaň znovu s postavou na aktuální úrovni nebo třeba zlepšení přehlednost bojiště a možných odměn za misi.

Právě teď se soustředí na optimalizaci hry, která stále není stoprocentní, řeší matchmaking, aby byl rychlejší a spojil víc hráčů, a zaměřují se na odměny, tedy zajímavější loot, který slibuje například chystaná laboratoř AIM Cloning Lab, jejíž první úspěšný průchod v týdnu garantuje exotický předmět a každý následný průchod má mít velkou pravděpodobnost dalšího exotického doplňku.

Tvůrci myslí i na endgame, který momentálně podporují výše zmíněné mise Tachyon Rift a Substation Zero, k nimž se již přidal režim hordy Mega Hive. Ten je sice zatím určený jen pro jednoho hráče, ale na výzvu fanoušků se začalo pracovat i na podpoře multiplayeru.

V následujících týdnech dorazí další typ misí zvaný Omega-Level Threats určený pro týmy skutečně sehraných hráčů s postavami na vysoké úrovni. Tvůrci ještě nezacházejí do přílišných detailů, ale tyto mise mají být skutečnou výzvou, přičemž závěrečný boss fight bude jistým způsobem ovlivněný tím, jak si povedete v průběhu samotné mise.

Nakonec se blog ještě zmínil o chystaném příběhovém dodatku s Kate Bishop, který se „lehce opozdí“. Původně měl stíhat říjen, ale nyní je odložen na později. Poté dorazí ještě Hawkeye a v příštím roce se prý dočkáme zatím největšího dodatku s novým hrdinou, regionem a příběhem.

Opozdí se i verze Marvel's Avengers pro nové konzole, se kterou se teď počítá až v příštím roce. I tak ale budete moct využít alespoň zpětné kompatibility, díky které si verzi pro PlayStation 4 či Xbox One užijete na PlayStationu 5 či Xboxu Series X/S ve více snímcích za vteřinu a s rychlejším načítáním. Zároveň se vám přenesou uložené pozice a budete moct hrát koop i s hráči, kteří na nový hardware nepřejdou.

Nakonec si tvůrci pro všechny hráče připravili milé poděkování v podobě několika položek zdarma. Od 22. října do 5. listopadu na vás ve hře bude čekat balíček s 20 DNA klíči, 250 moduly vylepšení, 7 000 jednotkami a hlavně 1 500 kredity, které vám postačí na nákup legendárního skinu a k tomu třeba jmenovky. To a nové typy misí už znějí jako docela dobrý důvod, proč se do hry alespoň na chvíli vrátit.