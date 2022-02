Koop v sérii The Dark Pictures je teď pro jednoho zdarma. Známe názvy dalších pěti her

1. 2. 2022 11:16 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hororová série The Dark Pictures od tvůrců Until Dawn, studia Supermassive Games, obsahuje vedle singleplayerového hororu také kooperativní online multiplayer, který si v průběhu února můžete vyzkoušet s jedním kamarádem o něco snáz.

Vydavatel Bandai Namco znovu nabízí takzvaný Friend’s Pass, díky kterému stačí, aby jen jeden z dvojice spoluhráčů vlastnil hru, druhý se potom připojí zadarmo. V sérii The Dark Pictures, též známé jako Dark Pictures Anthology, zatím vyšly tři hry – Man of Medan, Little Hope a House of Ashes.

Všechny obsahují takzvaný Shared Story mód určený čistě pro kooperativní hraní. Každý z hráčů získá kontrolu nad osudem jedné postavy, ale svými rozhodnutími ovlivní životy všech zúčastněných. Někdy budou oba hráči spolu ve stejné situaci, jindy může být každý úplně jinde a řešit jiné věci.

Služba Friend’s Pass je dostupná na počítačích, PlayStationech i Xboxech, ale její aktivace se liší. Na konzolích je to snadné – jeden z hráčů si stáhne a nainstaluje demoverzi hry, zatímco druhý vlastnící plnou hru ho pozve a je hotovo.

Na Steamu je to složitější. Hráči vlastnícímu hru se po updatu objeví v knihovně nový produkt Friend’s Pass, který druhému hráči poskytne aktivační kód. S ním si druhý hráč stáhne hru a rovněž produkt Friend’s Pass, který spustí. Hráč vlastnící hru ji poté spustí, pozve kamaráda a už by vše mělo fungovat. Dávejte ale pozor: Pozvat do Friend’s Passu můžete jenom jednoho hráče.

Celé to má ještě jeden ošklivý háček související s tím, že to není poprvé, kdy vydavatel zpřístupňuje Friend’s Pass. Pokud jste tuto možnost v minulosti již využili, můžete si sice dát opáčko, ale pouze s tím hráčem, kterého jste pozvali minule. Škoda. Služba je dostupná do 28. února.

A to není vše nové, co se v souvislosti s The Dark Pictures objevilo. Studio Supermassive Games si totiž zaregistrovalo ochranné známky spolu s logy dalších pěti titulů, a můžeme tak začít spekulovat, jaké další příběhy nás v antologii čekají. Již dříve unikla ochranná známka titulu The Devil in Me, a celkový počet her v sérii se tedy vyšplhal na úctyhodných devět.

Jména dalších her znějí The Craven Man, O Death, Directive 8020, Intercession a Winterfold. Minimálně z loga a názvu Directive 8020 můžeme usuzovat, že se podíváme do daleké budoucnosti, zatímco Intercession by mohlo mít co do činění s náboženstvím.