Registrace ochranných známek propálila Dark Pictures: The Devil in Me

7. 7. 2021 15:53 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Nejčerstvěji oznámený díl hororového antologie The Dark Pictures: House of Ashes ještě ani nevyšel (vydání je plánované na říjen) a už víme, že je v přípravě další. V americkém registračním systému ochranných známek se objevil záznam s názvem The Dark Pictures: The Devil in Me z 28. června včetně loga. Nic moc dalšího zatím nevíme.

Supermassive Games původně plánovali vydávat dvě hry ze série ročně, ale pravděpodobně i kvůli pandemii posléze sklouzli k jednomu dílu za rok. Dá se předpokládat, že v duchu předchozích epizod na konci říjnového House of Ashes najdeme teaser právě na Devil in Me, které pak pravděpodobně vyjde někdy během 2022.