Konzolové předplatné v červnu rozdá Star Wars Battlefront II a Destroy All Humans!

29. 5. 2020 10:37 | autor: Patrik Hajda

PlayStation Plus

Sony zkraje tohoto týdne překvapilo svých 41,5 milionu předplatitelů předčasným přidáním „červnové“ hry do nabídky PlayStation Plus. Už od úterý proto můžete hrát Call of Duty: WWII v singleplayeru i multiplayeru. Někdo možná doufal, že klasická červnová nabídka přinese ještě další dvě hry nad rámec této výjimky, ale nakonec se k WWII přidává jen jedna další střílečka.

Jde o poslední pokus EA o multiplayerovou řež ze světa Star Wars, Battlefront II. Ten se bohužel moc nepovedl, což platí především o singleplayeru s nudnou hratelností a hloupým příběhem. Multiplayer byl přeci jen lepší.

Teď si obojí můžete vyzkoušet jen tak, navíc po spoustě updatů a aktualizací, a třeba v tom najdete nějaké kouzlo. Jak jinak taky navázat na Star Wars Jedi: Fallen Order?

Star Wars Battlefront II se zpřístupní 2. června a spolu s Call of Duty: WWII bude připravený k přivlastnění až do začátku červencové nabídky. Do 1. června máte čas si na účet přidat hry z května, kterými jsou Cities: Skylines (nyní pro počítače ve výhodném bundlu) a Farming Simulator 19.

Games with Gold

Sony se podařilo sehnat dvě veliké, slavné značky, což už tolik neplatí o červnové nabídce Microsoftu. Ta vás nechá zakusit minulost s humorně pojatou akcí Destroy All Humans!, kterou zanedlouho čeká remake (do něj se můžete pustit už teď v rámci demoverze). Původní hra bude k mání na Xboxu One a Xboxu 360 od 1. do 15. června.

Od 16. června do 15. července vás na Xboxu One bude lákat ku baru poklidná hra Coffee Talk, ve které připravujete kávu svým hostům a nasloucháte jejich příběhům.

Po celý červen bude na Xboxu One k dispozici plošinovka Shantae and the Pirate’s Curse a konečně od 16. června do konce měsíce bude na obou generacích konzolí oldschoolová 2D střílečka Sine Mora.

Až do 15. června máte čas skočit po poslední hře z minulé nabídky, kterou je diablovka Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr.