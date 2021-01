Konzolová předplatná pro leden: PlayStation s Larou, horor na Xboxu

4. 1. 2021 12:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Máme tu nový rok, takže i nový měsíc, a samozřejmě tedy i obměnu nabídek konzolových předplatných. Členové PlayStation Plus můžou rok 2021 zahájit s dvojicí, respektive trojicí her, pokud patříte mezi ty šťastlivce, na které se dostal PlayStation 5. Jestli jste měli šťastnou ruku v předprodeji anebo ho našli třeba pod stromečkem, můžete si na něm do knihovny od zítřka přidat ulítlou žraločí akci Maneater.

Všichni předplatitelé se můžou těšit na třetí díl obnovené série s Larou Croft, tedy na Shadow of the Tomb Raider, kde se neohrožená archeoložka vydává do jihoamerické džungle zachránit svět před mayskou apokalypsou. Druhou lednovou hrou pro hráče na PlayStationu je pak kolonizátorské RPG Greedfall. Všechny tři hry si do své sbírky můžete přidat do 1. února.

zdroj: Archiv zdroj: Spiders

Games with Gold rok 2021 otvírá s klasickou čtveřicí, tedy s dvojkou her z Xboxu One a druhou dvojicí ze zpětné kompatibility. Po celý leden si předplatitelé Xbox Live Gold či členové ultimátní verze Game Passu můžou do knihovny přidat roztomilý horor Little Nightmares.

Od 16. ledna do 15. února si do ní budete moct zařadit taky remaster původního Dead Rising, zombie survivalu v americkém obchoďáku, kde máte 72 hodin na likvidaci hordy a odvrácení mozkožroutské apokalypsy.

Co se her ze zpětné kompatibility týče, mezi 1. až 15. lednem můžete sáhnout po vylepšené verzi klasiky z arkádových automatů, bojovky The King of Fighters XIII. Titulem pro druhou polovinu měsíce je japonská FPS Breakdown z prvního Xboxu.