Kampaňová mapa Total War: Warhammeru III vypadá úchvatně. Je libo Rusko, nebo Čína?

15. 12. 2021 13:35 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Pokud jste někdy hráli libovolnou hru ze série Total War, pak víte, že ty zdaleka nejspektakulárnější momenty zažijete v realtimovém bitevním režimu, kde se spolu střetávají tisíce malých vojáčků a pro vaši potěchu vzájemně ukončují své nepodstatné životy. Vývojáři se ale v posledních dílech daleko víc soustředí i na vizuální podobu druhé hlavní součásti zážitku – tahové kampaňové mapy. A nejinak tomu bude v chystaném Warhammeru III.

Z šestiminutového videa, které můžete zhlédnout výše, si odnáším především jeden velmi intenzivní pocit: Na té Číně prostě něco je. První skutečně nádhernou kampaňovou mapu nabídl čínský díl Three Kingdoms a fantasy verze slavného východního císařství, Cathay, je hlavním výstavním artiklem třetího Warhammeru.

Jen se na to podívejte. Bohatá pole plná spokojených sedláků, úchvatné létající hrady, čisté modré řeky, nedobytná zeď… a za ní Chaos. Mrtvá země plná démonů, kteří se v nekonečných vlnách rozbíjejí o hradby. Zachovat tu nádheru nevypleněnou a nevypálenou dá fušku, ale bude to stát za to.

Cathayští si k tomu můžou přizvat svoje žoldnéřské sousedy, nenažrané ogry. Ti žijí v průsmycích západních hor, chránění před případnou agresí tím, že jedno opevněné město zastaví celou armádu – v úzkém údolí prostě není kudy ho obejít. Je to kraj pro drsňáky, kteří přes den zabíjejí a v noci chrápou, tedy až poté, co k večeři zkonzumují nadměrné množství piva a mastného žrádla.

Ještě dál na západě si místo kvasu dopřávají vodku. Zmrzlý Kislev nepůsobí tak dezolátně jako Chaosem zachvácená Norsca, ale přesto se místní občas zahřát potřebují, ať už jim vládne ledová carevna Katarin, nebo poslouchají charismatického patriarchu Kostaltyna. Kislev je země tundry, krbů a ledních medvědů – a bohužel taky démonických hord boha Khornea, které se neustále snaží vyvrátit základy říše. Prvním krokem bude zdemolovat prokleté město s povědomým názvem Praag…

Total War: Warhammer III vypadá velmi, velmi přitažlivě, nejenom díky krásné kampaňové mapě, ale i kvůli novému typu bitev, zajímavým asymetrickým frakcím a samozřejmě taky apokalyptickému tématu, protože všichni budeme muset zapomenout na nějakou expanzi a budování – tady prostě buď zachráníme svět, nebo ho v roli démonické armády zničíme.

Završení výborné strategické trilogie dorazí 17. února příštího roku, těšit se na něj můžou všichni majitelé osobních počítačů.