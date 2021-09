V odloženém Total War: Warhammeru III se do Chaosu poprvé pustí čínská Cathay

14. 9. 2021 23:31 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Sice jsme se dnes dozvěděli nepříjemnou zprávu, že se Total War: Warhammmer III odkládá z konce letošního roku na začátek toho příštího, ale vývojáři z Creative Assembly a jejich spolupracovníci z Games Workshopu nám aspoň představili novou frakci. Frakci, na jejíž podrobné zpracování fanoušci čekali 40 let. Přivítejte císařství Cathay!

Warhammer III, nový díl vynikající podsérie fantasy strategií, v níž se spolu bijí lidé, elfové, upíři, orkové, aztécké ještěrky a spousta další havěti, se zaměřuje na jednu jedinou věc: boj lidských království proti silám Chaosu. A těmi nejvýznamnějšími obránci, kterým samozřejmě za jejich oběti nikdo nikdy nepoděkuje, jsou ve světě fantasy Warhammeru Rusové a Čínané.

Slovanskou kulturou inspirovaný Kislev nám už představen byl (plus jsem si za něj přímo zahrál a přinesl vám svoje dojmy z hraní), čínská Cathay se ale na světlo světa dostává teprve teď. A to vážně úplně poprvé. Císařství sice bylo zmiňováno v doprovodných materiálech k Warhammeru už od 80. let, ale nikdy nedostalo svou vlastní armádní knihu, konkrétní jednotky nebo podrobná pravidla. A to se teď změní.

Cathay do boje proti Chaosu povedou dva legendární hrdinové, děti vládnoucího císaře a císařovny, nejstarších živých bytostí na světě. Ty se svou mocí vyrovnají bohům a do záležitostí běžného světa moc nezasahují – proto budeme ve hře ovládat jejich slabší, ale aktivnější potomky. Což jsou mimochodem oba dva draci v lidské podobě a když se jim zachce, můžou se z nich zase stát ohromné, kouzelné, nezničitelné ještěrky.

Problém je v tom, že Čao Ming, Železný drak, zrovna moc nemá v lásce svou sestru, Miao Jing, Bouřnou dračici. Obrana říše je tím výrazně zkomplikovaná, což není dobrá zpráva, protože na severních hranicích se rozkládá pustina Chaosu, z níž moc rádi útočí přisluhovači boha Tzeentche. Zvlášť Miao Jing, velitelka mocné Veliké pevnosti, to fakticky nemá lehké, jak se můžete přesvědčit v řádně epickém traileru výše.

Aspoň že na to naše drakoholka není sama. Má k ruce perfektně vycvičenou armádu chlápků s kopími a halapartnami, kteří mají za úkol chránit ty skutečné úderné síly – dělostřelectvo, kušníky, mágy. Nad tím vším se vznášejí raketometné horkovzdušné balóny, které připomínají nádherné lampiony, a když jde opravdu do tuhého, probudí se gigantičtí terakotoví vojáci.

O konkrétních zvláštnostech kampaně za Cathay, stejně jako o dosud neviděném Železném drakovi, se vývojáři rozpovídají zase příště. Vypadá to ovšem, že s touto obrovskou, prastarou, vysoce defenzivně laděnou civilizací to démoni nebudou mít jednoduché – což ostatně dává smysl, když mají zlé frakce oproti těm hodným přesilu čtyři na dva.

Každopádně doufám, že se Warhammer III díky Cathayi o to víc ukáže i na nesmírně lukrativním čínském trhu – ohromný úspěch dílu Three Kingdoms dokázal, že starý dobrý Total War může zaujmout i úplně nové publikum. A až budou mít tvůrci kapsy plné peněz, třeba se konečně vrhnou na ten třetí Medieval…