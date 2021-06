Total War: Warhammer III ukazuje další frakci – démonickou armádu boha Khornea

19. 6. 2021 16:00 | Preview | autor: Václav Pecháček

Očekávaná strategická hra Total War: Warhammer III se před pár dny detailně pochlubila s první ze svých frakcí, Ruskem inspirovaným Kislevem. To jsou „ti hodní“ – stateční mužové a ženy, kteří chrání svět lidí před hordami Chaosu. A právě tyhle hordy si představíme dnes.

Na blogu série Total War se objevil nový příspěvek, který si bere na paškál stoupence boha Khornea. Khorne, to je ten, který od svých stoupenců požaduje jediné: krev a lebky smrtelníků. Výsledkem je armáda, která absolutně postrádá pud sebezáchovy a jde jí jenom o to, aby v co nejkratším čase co nejbrutálněji povraždila co nejvíc nepřátel.

zdroj: Foto: Creative Assembly

Všechny ty hořící, mosazí pobité maniaky vede do bitvy jediný legendární lord – nebudete mít tedy na výběr ze dvou, jak to bývá zvykem u jiných frakcí. Zkrátka vám bude muset stačit Skarbrand, psychopatický démon, kterému jeho vlastní bůh sebral rozum, takže mu v dutině lebeční zbývá pouze slepý vztek na všechno živé. Úplně nevím, jestli tohohle chlapíka chcete v roli předsedy komise pro armádní logistiku, ale v čele zteče se určitě neztratí.

To samé se dá říct o obou typech lordů, kteří povedou sekundární armády, na něž Skarbrand nebude mít čas. Můžete si vybrat buď zabijáckého Diablova bratránka s označením Exalted Bloodthirster, což jsou vůbec ti nejmocnější démoni, jací existují, anebo Khorneova Heralda. To jsou rození vůdci, kteří ve svých svěřencích vzbuzují slepou zuřivost, a ještě umí jezdit na příšerném přístroji zvaném Krvavý trůn.

Dále tu máme hrdiny, kteří budou podporovat vaše snažení jak v bitvě, tak na kampaňové mapě. Khorne se může spolehnout na svoje věrné kultisty, kteří po celém světě zakládají nové sekty uctívající boha války. Bloodreapeři jsou zase mistři souboje muže proti muži (no dobře, spíš démona proti muži) a jedna rána jejich Pekelné čepele dokáže usmrtit kteréhokoliv smrtelníka.

zdroj: Foto: Creative Assembly

Co se týče armádního složení, jádrem Khorneových sil jsou pochopitelně klasičtí Válečníci Chaosu. Ti přicházejí v různých variantách – se štítem a sekerou, s dvěma sekerami, s halapartnou – ale všichni sdílí jedno: Touhu po krvi, která znamená, že čím déle bojují, tím silnější jsou.

Khorne se ovšem nerad spoléhá na lidské poddané, a tak většinu jeho ozbrojených sil tvoří démoni. Mezi ty nejběžnější patří Bloodletters, a to buď v základní, nebo vylepšené variantě. A když je posadíte na děsivého Juggernauta, stávají se z nich Bloodcrushers, kteří meči povraždí cokoliv, co předtím nezadupou do země.

Co se týče jízdy, Khorne se může spolehnout i na lidský element – Skullcrushers, tedy rytíře Chaosu, kteří se taktéž řítí do bitvy na Juggernautech z oživlého kovu. Jejich zteči odolá jen málokdo. Kdo by snad odolal, ten se může těšit na Gorebeast Chariots, těžké válečné vozy tažené ohromnou zrůdou. A kdyby to tedy jó nešlo, stoupenci Khornea vždycky můžou vytáhnout Skullcannon a nepřátele zasypat salvou hořících lebek.

zdroj: Creative Assembly

Posledními pány na holení (i když v jejich případě je tohle označení opravdu zoufale nepřesné) jsou nejrůznější Khorneova monstra. Váleční psi jsou bleskurychlé jednotky, které se specializují na likvidování lehkých soupeřů v týlu nepřítele. Podobnou podpůrnou funkci plní i fúrie Chaosu, které sice nevydrží dlouho bojovat, ale svou křehkost kompenzují rychlostí a létáním.

Opakem jsou nezastavitelní Khorneovi minotauři, kteří se prohánějí po bojišti, zabíjejí, co jim přijde pod sekeru, a pak to bez cavyků sežerou. Čím víc nepřátel zabijí, tím silnější jsou – na konci bitvy, kdy jsou všichni ostatní unavení a ranění, je tedy tahle býčí eskadra ještě nebezpečnější.

Ještě o maličko děsivější jsou Soul Grindeři. Tahle děsivá monstra vypadají, jako kdybyste zkřížili průměrného nepřítele z Dooma a oživlého Darth Maula s pavoučíma nohama, a nechcete se jim dostat do drápů. Jde o mrtvé démony, kteří byli oživeni jako ještě větší zrůdy šířící kolem sebe paniku a smrt – a je zatraceně těžké je zabít podruhé.

zdroj: vlastní video redakce

To je víceméně vše, co Khorne může nabídnout (zbytky najdete v původním příspěvku) – a rozhodně toho není málo, pokud je vaším cílem proražení nepřátelských řad a zmasakrování všeho, co se hýbe. Jestli ale neholdujete čelním útokům, pokud třeba spíš rádi chytře čarujete a vhodně použitou schopností zvrátíte osud bitvy ve svůj prospěch, tady se nedočkáte. Khorne si totiž váží bojové cti a absolutně pohrdá magií – jeho služebníci jsou vůči ní nebývale odolní, ale taky ji vůbec neumějí používat.

Je to zkrátka vždycky něco za něco a jsem hodně zvědavý, jak si zdánlivě nezničitelné legie Chaosu, které není možné zahnat na útěk, poradí s devastující ledovou magií carevny Katarin. Co vy? Připadá vám Khorneův styl možná až příliš primitivní, nebo se těšíte, až pro Trůn lebek dobudete další várku stavebního materiálu?