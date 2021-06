Ruští chasníci proti Chaosu. Víme vše o Kislevu z Total War: Warhammer III

16. 6. 2021 16:15 | Preview | autor: Václav Pecháček

Total War: Warhammer III, vedle Age of Empires IV jedna z nejočekávanějších strategických her současnosti, se pomalu chystá vtrhnout do popředí našeho zájmu. Vyjít by měl ještě letos, já už jsem si mohl zahrát vynikající demo s novým typem bitvy, no a tak nastává čas si pořádně představit naše protagonisty.

První frakcí, kterou se nám vývojáři odhodlali naplno odhalit, je Kislev, Ruskem inspirované císařství a největší překážka, která stojí mezi Chaosem a zeměmi smrtelníků. Leccos jsem vám už o služebnících boha Ursuna vypsal právě ve svých dojmech z hraní, ale teď tu máme kompletní seznam jednotek a hrdinů, které budete moci naverbovat.

zdroj: Creative Assembly

Nejprve tu máme dva různé legendární lordy, kteří se navzájem tak trochu nesnáší a vy ve své kampani budete hrát jen za jednoho z nich. Carevna Katarin je nejmocnější ledová čarodějnice na světě a ze svého Ledového dvora dokáže snáze naverbovat podobně disponované mladé panny.

Vrchní patriarcha Kostaltyn se na celé to čarování dívá poněkud podezřívavě a přijde mu to jako kacířství. On nepotřebuje žádné ledové čáry máry, stačí mu jeho medvědí bůh, který mu v bitvě propůjčuje nezranitelnost. Kostaltyn tak dostává ránu za ranou, ale neumírá, čímž inspiruje svoje fanatické svěřence k ještě většímu krveprolití.

Kdo povede armády, když lídr frakce nebude mít čas? Buďto nižší ledová čarodějnice, anebo bojar – kislevský šlechtic vytrénovaný k boji. Podporu vašemu snažení poskytnou agenti: ledová panna, to znamená budoucí čarodějnice, jejíž učení ještě nebylo ukončeno, či patriarcha, posluhovač Kostaltynův.

To bychom měli výrazné kislevské individuality, ale co klasické jednotky, kterých se po bojišti prohánějí stovky? U těch je nejpůsobivější jejich hybridita. Levní a početní kossaři loví nepřátele luky, ale umí rychle přepnout na kopí nebo sekyry. Streltsi jsou nesmírně efektivními, inu, střelci – a jejich pušky mají místo pažeb sekyry! Dokonce i císařovnina Ledová stráž umí buď střílet, nebo bojovat nablízko dvojitým mečem ve stylu Darth Maula.

Pak tu máme jednotky specializované na boj zblízka, mezi které patří obrnění kossaři (ale i ti mají u pasu pistoli), carská stráž, což je těžká pěchota tvořící kovadlinu kislevských armád, a pak samozřejmě jízda, která naopak funguje jako kladivo. Okřídlení husaři a jejich vylepšená verze, Legie gryfů, roznesou na kopytech naprosto vše. A když kopyta nestačí, naverbujete jezdce na medvědech – to je jediná jízda, která je schopná vydržet v dlouhém boji proti pěchotě, aniž by musela ustoupit.

zdroj: vlastní video redakce

Kislev se může spolehnout i na alternativní styl boje založený na střelecké jízdě. Anebo, pokud vám mongolské taktiky nevoní, s sebou do bitvy přivezte válečné sáně! Ty se ježí puškami a čepelemi a navíc s sebou vezou dodatečné zásoby pro zbytek armády.

Pak tu máme zvířátka. Za carevnu bojují rozkošní sněžní leopardi, ale hlavně gigantická masa země, které se říká elementální medvěd. Kdo jste viděl moje preview video, víte, co tyhle mašiny na zabíjení dokážou. A kdybyste se snad coby Kislevané chtěli inspirovat jiným vousatým národem, který je schopný obstát v extrémních podmínkách, můžete využít dělo Malý hrom.

Původní příspěvek přímo od vývojářů najdete zde. Dozvíte se tam i něco víc z příběhového pozadí, ale zatím nedostanete konkrétní statistiky, protože hra je pořád ještě ve vývoji a číslíčka se určitě budou měnit na základě balancování.

Info: Hratelnými frakcemi v Total War: Warhammer III budou Kislev, Cathay a čtyři bohové Chaosu: Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh. Kampaň třetího dílu bude po vydání propojena se zbytkem série.

Kislev zkrátka zatím vypadá dobře. Vypadá to, že nabídne spoustu různých herních stylů, jimiž potlačíte hordy Chaosu, a i když si ještě počkám na odhalení ostatních frakcí, zatím bych řekl, že právě tohle alternativní císařské Rusko bude mým prvním národem, až Warhammer III konečně otevře své brány.

A co vy? Souhlasíte se mnou, nebo netrpělivě vyhlížíte Cathay, případně zlovolné síly bohů Chaosu?