Khorne si na zkázu světa ještě počká. Total War: Warhammer III se odkládá

14. 9. 2021 11:11 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak letos k totální fantasy válce nakonec nedojde. Původní plán, který sliboval vydání očekávané strategie Total War: Warhammer III na konec roku 2021, je ten tam a vývojáři ze studia Creative Assembly mají nový plán vyžadující vaši trpělivost.

Nově se s vydáním míří na první měsíce roku 2022. Nejde tedy o nijak vážný odklad, ale zkrátka si pod stromeček budete muset nadělit něco jiného. Zajímavé je, že se tvůrci nevymlouvají na pandemickou situaci, ale na rovinu přiznávají, že kdyby hru měli vydat letos, bylo by to uspěchané.

Odklad budou autoři kompenzovat novými informacemi, z nichž první dorazí již dnes odpoledne. Tehdy dojde k představení další frakce Grand Cathay, která nebude chybět na startu hry Total War: Warhammer III.

„Nové datum dá vzniknout silnějšímu startu hry a bude to ten nejlepší možný první krok do nové éry Total War: Warhammeru. Nepovažujeme toto vydání za konec trilogie, ale začátek mnoha let dodatečného obsahu a podpory, s níž přeneseme neuvěřitelné měřítko fantasy univerza Games Workshopu do světa série Total War,“ uzavírá sdělení za Creative Assembly šéf produktu Rob Bartholomew.