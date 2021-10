Total War: Warhammer III vylepší obléhací bitvy. A to tak, že značně

13. 10. 2021 17:25 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Total War: Warhammer III slibuje, že bude v rámci série maličko netradiční. Žádná veselá expanze do teritorií slabších sousedů, žádné budování prosperující říše – v završení fantasy trilogie půjde o život. Nezměrné síly Chaosu se vřítí do zemí živých a pokusí se vydrancovat jejich města i vesnice. Lidé se v tom démonům budou snažit zabránit. A přesně to by teď mělo být zábavnější.

Jak se dozvíte v novém videu přiloženém níže, případně na blogu Total Waru, obléhacím bitvám vývojáři věnovali spoustu pozornosti. Města jsou nyní větší a ty nejmohutnější pevnosti nabídnou nejen více řad hradeb, ale i všechny možné mosty a vyvýšené body, odkud můžete kosit nepřátele v ulicích města. Vertikalita je heslem dne a netýká se jen klasických vnějších zdí.

Velmi zajímavou možností je také stavění improvizovaných obranných budov přímo uprostřed bitvy – tedy podobný systém, jaký jsme už viděli v novém typu bitev jménem Survival. Během boje získáváte bodíky, které můžete utratit třeba za novou obrannou věž, barikádu či jiný defenzivní prvek, a pokud budete šikovní, uděláte z městských uliček labyrint, kde bude každý krok pod deštěm projektilů nepřítele pořádně bolet.

Tato vylepšení se netýkají jen Kislevu a Cathaye, tedy dvou nových „hodných“ frakcí – nové obléhací mapy dostanou i staré rasy. Vývojáři konkrétně zmiňují trpaslíky, jejichž podzemní pevnosti by měly být vyloženým vzorem toho, jak z místa bydliště udělat smrtící past pro návštěvy. Skaveni a orkové oproti tomu žijí ve výrazně rozpadlejších sídlech, ale i oni jsou schopní přichystat soupeři nepříjemná překvapení.

Pokud si nový systém chcete vyzkoušet, určitě si ve třetím Warhammeru zahrajte za Cathay. Při hraní za tuto fantasy variaci na Čínu budete věnovat spoustu času udržování veliké zdi, která stojí v cestě silám Chaosu, a obří kamenné kvádry vám budou minimálně stejně milé jako vojáčci s mečem a štítem.

Vylepšení obléhacích bitev se dotkne i menších sídel, která ani nemají vlastní hradby. I tam ale budete moci stavět barikády a věže, jen na to pochopitelně budete mít míň bodů než v případě ohromného města. Díky novým obranným možnostem, architektonickým prvkům a rozložení map by se už nemělo stávat, že by jedno obléhání příliš připomínalo druhé.

Je samozřejmě velká otázka, jak si s tím vším poradí umělá inteligence, která obléhání historicky tak úplně nezvládá. Tvůrci tvrdí, že to tentokrát bude lepší než dřív, protože pro své účely použili AI z výborného dílu Three Kingdoms, která dobývání měst přeci jen zvládala kompetentněji než její starší sestřičky. Ale stejně budu slibům, že mě počítačem řízený soupeř překvapí svou mazaností, věřit až tehdy, když si obléhací bitvu sám osahám.

Je každopádně skvělé, že se autoři na tuhle problematickou součást nejen fantasy Total Warů zaměřili, a na třetí Warhammer se velmi těším. Jen si ještě budu muset počkat, protože došlo k jeho odložení na příští rok.