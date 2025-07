K návratu inFamous jen tak nedojde, přestože by vedoucí vývoje chtěl

21. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Od vydání posledního dílu série inFamous uteklo už mnoho vody. Konkrétně to letos bylo 11 let. Od té doby studio Sucker Punch pracuje na jiných značkách včetně hitu z dálného Japonska Ghost of Tsushima a chystaného následovníka Ghost of Yótei. S ním má studio plné ruce práce, takže se k antihrdinské městské akci jen tak nevrátí.

Potvrdil to šéf vývoje Nate Fox v rozhovoru pro web Game Informer. On sám stál v čele vývoje všech her ze série inFamous a přiznal se, že by byl rád, kdyby se značka vrátila, ať už formou nového dílu, či opětovného vydání původní trilogie. Studio ovšem momentálně nechce tříštit svou pozornost a raději všechny síly věnuje jednomu projektu.

zdroj: Archiv

„Rád bych pracoval na dalších hrách ze série inFamous. Rád bych se dočkal reedice trilogie, ale Sucker Punch je studio s mentalitou jedné hry po druhé. A právě teď se soustředíme na dokončení Ghost of Yótei,“ prohlásil Fox.

Vzhledem k úspěchu nové značky je logické, že se jí ve studiu chtějí věnovat naplno, zatímco ostatní série nechají spát. Fanoušci ale jistě doufají, že časem dojde na návrat, který připomene, v čem spočívaly jejich přednosti. A to se týká nejen inFamous, ale taky Sly Coopera.

Autoři se ve stejném rozhovoru ještě vyjádřili k situaci s Assassin's Creed Shadows. Vzhledem k zasazení je asi nevyhnutelné, že dojde na jejich srovnání. Studio se ho ovšem vůbec nebojí a naopak vítá každé médium, které se rozhodlo využít podobné látky a principů, takže fanoušci mají k dispozici hned několik pohledů a způsobů, jak se do Japonska vydat.

Pro připomenutí Ghost of Yótei vyjde 2. října na PlayStation 5. PC verze zatím potvrzená není, ale očekává se, že i na tu časem dojde.