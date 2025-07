Nádherná příroda, tři grafické režimy a nové zbraně. 20 minut z Ghost of Yótei láká na podzimní hit

11. 7. 2025 11:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

PlayStation dnes v noci uspořádal State of Play věnovaný jen a pouze akční adventuře Ghost of Yótei. Pokračovatel samurajského hitu Ghost of Tsushima od Sucker Punch nabídl téměř 20 minut záběrů a informací zhuštěných do jednoho dlouhého videa, takže jde o řádný náhled na japonskou výpravu hlavní hrdinky Atsu.

Důkladně se představilo nové prostředí, které se oproti předchůdci posunulo o tři století dopředu. Rok 1603 na ostrově Ezo (dnešní Hokkaidó) bude nádhernou přírodní kulisou příběhu o pomstě. Hlavní hrdinka, kterou místní považují za pomstychtivého ducha onrjó, se snaží zlikvidovat šest členů tajemného spolku, kteří zavraždili její rodinu.

Tým opět klade velký důraz na průzkum otevřeného světa, který je do značné míry ve vaší režii. Sami si naplánujete cestu a pokusíte se najít své cíle. Pomůže vám s tím zajímavý systém vyslýchání, kde si náhodně dobíráte karty sloužící jako vodítka k rozkrývání dalších aktivit a možnosí. Tempo je na vás, stejně jako herní styl. Podporuje se jak tichý přístup, tak i přímé souboje, které vyžadují přípravu a smysl pro rytmus.

Jakmile se dostanete do úzkých, budou se vám hodit dodatečné schopnosti z několika stromů dovedností. Ne jistě neřeknete ani novým zbraním, mezi něž patří nodači, kusarigama nebo možnost bojovat s dvěma katanami najednou. K duhu přijdou i špinavé triky nebo zbraně na dálku včetně muškety. Ať už se budete řezat s nepřáteli, nebo se jenom projíždět po okolí, vždy vám vezmou dech nádherně zpracované lokace doplněné o dynamické počasí vytvářející hutnou atmosféru.

Gurmeti mezitím uvítají návrat režimu inspirovaného filmy Akiry Kurosawy. Skrze černobílé podání, filmové zrno a upravené zvuky opět vzdá hold kultovnímu režisérovi a vytvoří unikátní zážitek.

Studio se ale tentokrát rozhodlo poctít ještě další dva tvůrce. Krvavější režim se inspiruje nekompromisními snímky Takašiho Miikeho, známého díky Konkurzu na smrt nebo Ichi the Killer. Své pocty se dočká i režisér filmového Kovboje Bebopa Šin'ičiró Watanabe v lo-fi rytmu pro uvolněnou atmosféru. Všechny momentky mezitím zachytí propracovaný foto mód.

Aby toho nebylo málo, PlayStation představil i limitovanou edici samotné konzole. Nabídne stylové vyobrazení hory Jótei, doplněné o unikátní ovladač DualSense, jehož dotykovou plošku zdobí silueta hlavní hrdinky. Dostupná bude zlatá a černá varianta konzole. Dokoupit ale půjdou i samostatné kryty, abyste japonské stylovce uzpůsobili i stávající konzole.

Datum vydání Ghost of Yótei je stanovené na 2. října. Zatím se dočkají akorát majitelé PlayStationu 5, ale časem by s velkou pravděpodobností měl dorazit i port na PC. Chybět nebudou ani oficiální české titulky.