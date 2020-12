Ještě letos dostaneme novinky o Dragon Age 4. Povídky ze světa hry už jsou tu

Studio BioWare neprožívá nejšťastnější období. Firma, která bývala miláčky milionů, se potýká s problémy, poslední dva velké releasy rozhodně nezabodovaly tak, jak by se slušelo a v uplynulém týdnu firmu opustili dva klíčoví veteráni, s jejichž odchodem končí velká éra „starého BioWare“.

Asi nejočekávanějším projektem firmy, na nějž je aktuálně upřena hráčská pozornost, je Dragon Age 4 (mohl bych sice zmínit plánovaný restart Anthem, ale koho to zajímá, že). Hra byla oficiálně oznámena v roce 2018 krátkým teaserem na The Game Awards, od té doby jsme se toho bohužel příliš nedozvěděli.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i