Jeden z hlavních tvůrců v Capcomu, Icuno Hideaki, odchází z firmy po 30 letech

2. 9. 2024 11:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Po více než třiceti letech opouští Capcom jedno z klíčových jmen na vývojářských pozicích, a to Icuno Hideaki. Kariéra čtyřiapadesátiletého tvůrce byla doposud spojena výhradně s Capcomem, do kterého nastoupil roku 1994, prý především proto, že do jejich kanceláří měl snadnou cestu z domova. Během několika let se vypracoval mezi přední vývojáře tokijské firmy, přičemž pro západní hráče bude první opravdu rozeznatelná hra asi Devil May Cry 2.

K vývoji DMC2 ho přeřadil jeho šéf, protože se mu zdálo, že Icuno nemá co dělat (pracoval v té době na konceptu RPG, které tím vzalo za své a až mnohem později se z něj stalo Dragon’s Dogma). Dosavadní tvůrčí tým totiž dostal zcela volnou ruku a prozkoumával všechna možná směřování úspěšné jedničky, až se jim vývoj nesmyslně protáhl a pořád nikam nesměřoval. Podle Icunových slov byla kolem výměny na pozici šéfa vývoje spousta emocí a nespokojenosti a vlastně na onu dobu nevzpomíná v dobrém.

„Nebylo hotové nic: Scénář, cut scény, nevěděli ani, co s Danteho Devil Triggerem.“ Icuno prý překopal od základu nejen hru (která moc základy neměla) ale ještě musel nemilosrdně cruchnovat se všemi členy týmu, aby titul stihnul stanovené datum vydání.

Podle vzpomínek všech byla práce zcela vyčerpávající. Icuno nebyl spokojený ani s finální verzí hry a protože nechtěl, aby takhle vypadal jeho podpis pod sérií, rovnou požádal své nadřízené, aby mohl šéfovat vývoji trojky.

Tam už byl postup celkem standardní, a tak se Icuno vrátil i se čtvrtým dílem, následně dělal poradce u DmC – Devil May Cry a jeho posledním zásekem u skvělé akční série zůstává Devil May Cry 5.

Druhou velkou značkou Capcomu, pod kterou se podepsal, je Dragon’s Dogma. Koncept hry měl prý v hlavě už od střední školy a pracoval na ní i v momentě, kdy byl povolaný vnést řád a pořádek do vývoje DMC 2.

Při vývoji svého originálního akčního RPG už měl pod palcem 150 lidí, a i tak se nechal slyšet, že do hry dostal tak 60–70 % všech svých nápadů. Další dostal až do pokračování Dragon’s Dogma 2, které, podobně jako jednička, sklidilo velký kritický úspěch.

Další díly od Icuna Hideakiho nebudou, protože 31. srpna 2024 na sociální síť X napsal, že v Capcomu končí a bude pracovat „na nové hře v novém prostředí“.