Id Software kvůli přehlednosti konsoliduje své hry na Steamu

11. 8. 2022 14:28 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio id Software se kvůli snazší orientaci rozhodlo sjednotit některé verze svých her na Steamu. V oficiálním příspěvku na blogu se píše: „Knihovna tvorby id Software táhnoucí se napříč desetiletími je plná úžasných her a stejně tak rozsáhlá. To ovšem znamená, že řada z nich vyšla v různých iteracích několikrát, což může na stránkách digitálních obchodů působit poněkud matoucím dojmem. A než abychom vypisovali rozdíly mezi Final Doomem, Ultimate Doomem a tím ‚obyčejným‘ Doomem, konsolidujeme naši knihovnu na Steamu!“

Co to bude znamenat v praxi? Vezměte si takový Doom 2, který na Steamu vyšel dokonce čtyřikrát coby DOOM II, DOOM II (Enhanced), Master Levels for DOOM II a Final DOOM. Sjednocená verze pod názvem DOOM II obsahuje Final DOOM spolu s Master Levels v jednom instalačním balíčku, přičemž budete moct spustit libovolnou ze čtyř výše zmíněných verzí.

V případě prvního Doomu nejsou změny tak razantní – Ultimate DOOM se pouze přejmenuje na DOOM (1993). Konsolidace se týká také Doomu 3, Quake II a Quake III Arena. Ti z vás, kteří vlastní pouze DOOM 3 nebo DOOM 3: BFG Edition, si díky ní de facto polepší, sjednocený balíček totiž navíc zahrnuje rozšíření DOOM 3: Resurrection of Evil.

Id Software pro Steam přepracovali také cenově zvýhodněné balíčky svých starších her. DOOM Classic vedle jedničky a dvojky nově obsahuje i třetí díl a DOOM 64, v jednom paklíku si můžete pořídit také celou sérii Quake anebo Doom včetně nejnovějších titulů.