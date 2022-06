Doom nyní běží i na kostičce Lega

Kdysi jsem ještě v Excaliburu četl článek o tom, kterak se nějakému nadšenci podařilo zprovoznit Doom na tiskárně. Považoval jsem to za výjimečnou kuriozitku, to jsem ale ještě netušil, že se v dalších letech budu pravidelně dozvídat o čím dál bizarnějších způsobech, jak si legendární střílečku od id Software „vychutnat“.

Po nedávném těhotenském testu se nyní objevil další předmět, kde byste dílo Romera, Carmacka a jejich přátel čekali jen těžko a já začínám pochybovat, že lze zajít ještě někam dál (ano, tuším, že budu brzy vyveden z omylu). Hračička jménem James Brown se totiž na sociálních sítích pochlubil svým projektem, díky němuž Doom běží na kostičce Lega.

Logicky jej onen kus modrého plastu nepohání, funguje ale jako displej o rozlišení 72x40. Hra je v této podobě prakticky nepoužitelná, na to se ale historie neptá. Důležité je, že funguje. Přesně řečeno, sami si ji patrně nezahrajete, pokud ale dostatečně zaostříte na video, třeba se vám poštěstí rozpoznat nějaké ty známé výjevy.

I wired the brick up as a very small external monitor, so you can, for instance, play Doom on it. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr