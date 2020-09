Doom lze hrát i na těhotenském testu

Jaký je nejzvláštnější kus hardware, na kterém jste někdy něco hráli? Nějaký obskurní starý mobil? Chytrá lednice? Amazon Echo a jeho Skyrim? Všechny tyto tipy překoná výkon Foona Turinga. Ten totiž dokázal rozjet Doom na těhotenském testu. Ano, čtete správně.

Turing se specializuje na zkoumání možností různých technologií. Už během víkendu na Twitteru předvedl ukázku Doomu, který běží na těhotenském testu, byl to ale jen render. Následně se mu malé zařízení podařilo připojit k ovládací jednotce a ukázal, že i na mikropočítači, který je určen k tomu, aby byl počůrán a následně vyhozen, si můžete relativně slušně zahrát herní legendu od id Software.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv