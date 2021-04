Hororový survival Chernobylite dostává obří update před vydáním plné hry

26. 4. 2021 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na zbrusu nového Stalkera jsme docela zvědaví, ale do Černobylu se vydáme mnohem dřív díky hororovému survivalu Chernobylite, který v předběžném přístupu sbírá kladné body už od konce roku 2019 (a v případě zájmu je velice výhodné do něj naskočit právě teď, viz závěr článku).

Tvůrci ze studia The Farm 51 rozhodně nelenili a připravili pro své nejvěrnější fanoušky rozměrný update, který dosavadní podobu hry změní takřka k nepoznání.

Pokud se Chernobylite věnujete už v early accessu, pak vězte, že vás čeká důkladně přepracovaný příběh. Vývojáři spolu s tím přepsali spoustu dialogů, které následně znovu nadabovali do angličtiny a ruštiny způsobem, který má postavám dodat větší přirozenost, osobnost a hloubku. Došlo i na lokalizace do dalších jazyků, ale češtinu mezi nimi bohužel nenajdete (zřejmě to bude chtít zásah české překladatelské komunity).

Dále se zaposloucháte do nového soundtracku od oceňovaného skladatele Mikołaje Stroińskiho, který se podílel na hudbě ve hrách Zaklínač 3: Divoký hon, League of Legends, The Vanishing of Ethan Carter, uslyšíme ho v Age of Empires IV a mnoha dalších hrách.

zdroj: tisková zpráva

Změny nastávají i po herní stránce. Například máte konečně možnost vybavit své společníky zbrojí a zbraněmi, které buď naleznete v zakázané zóně plné tajuplných anomálií, nebo si je sami vyrobíte v základně, jak můžete vidět ve shrnujícím traileru výše.

Umírání bude odteď bolestnější, jelikož přijdete o některé náhodně vybrané předměty v inventáři, budete čelit novému, téměř nezničitelnému nepříteli v těžké zbroji, ale zato budete mít víc slotů pro ukládání hry. Dohromady je toho mnohem víc, viz kompletní výpis.

Hororový survival Chernobylite opustí předběžný přístup letos v červenci a vyjde v plné verzi na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Později během letoška se dočkají i majitelé PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Pokud se do hry plánujete pustit na počítači, tak s její koupí příliš neváhejte. Nejenže je do konce dubna v poslední slevě před vydáním za 20 eur, ale hlavně si koupí v early accesssu zajistíte přístup ke všem budoucím placeným DLC. Moc hezká odměna pro hráče investující naslepo do nedokončené hry.