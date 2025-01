Holiče a koňské závody dostane Kingdom Come: Deliverance 2 až po vydání

22. 1. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Do vydání Kingdom Come: Deliverance 2 zbývají méně než dva týdny. Zatímco určitá část internetu pořád ještě žije kauzou kolem vylhaného zákazu českého RPG v Saúdské Arábii, ve Warhorse ladí poslední detaily a také nastiňují, co Jindru čeká v týdnech a měsících po vydání.

Během jara je v plánu několik bezplatných updatů, které do hry přidají závody na koních a možnost nechat Jindrovi upravit vousy a vlasy u holiče. O dodatečnou výzvu se pak postará hardcore režim.

Kromě toho bychom se ještě v letošním roce měli dočkat tří placených příběhových rozšíření. Pořídit je můžete samostatně či v rámci rozšiřujícího balíčku, který je už v základu obsažený ve zlaté a sběratelské edici. Každý dodatek by měla dle Warhorse doprovodit další aktualizace zdarma, která bude nadále vylepšovat zážitek ze základní hry.

V létě nás čeká přídavek s názvem Brushes with Death, kde se Jindra pokusí pomoct záhadnému umělci s temnou minulostí. Na podzim budete moct v Legacy of the Forge rozplést Jindrův rodokmen a navázat na odkaz jeho adoptivního otce Martina obnovou kdysi proslulé kovárny.

Nakonec na zimu Warhorse chystá DLC s názvem Mysteria Ecclesia, kde Jindra v rámci tajné mise znovu vstoupí do kláštera - tentokrát v Sedleci - zmítaného intrikami a spoustou protichůdných zájmů, v nichž se kovářský synek musí zorientovat.

Jak upozorňuje konec traileru, načasování všech rozšíření se ještě může změnit. Jen připomenu, že samotné Kingdom Come: Deliverance 2 mělo původně vyjít loni, v létě ho ale postihl odklad na letošní rok. Nakonec se ještě jednou posouvalo v kalendáři dopředu - pokračování českého středověkého RPG tak nakonec zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S 4. února.