Kingdom Come: Deliverance 2 vyjde dřív. Podívejte se na 45 minut z hraní

Pokračování tuzemského středověkého RPG nakonec trochu ustupuje našlapané konkurenci plánované na polovinu února příštího roku. Naštěstí tedy ne odkladem: Kingdom Come: Deliverance 2 vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S o týden dřív, 4. února 2025. Hra navíc dosáhla statusu gold, tedy je de facto hotová, míří do lisoven a ve Warhorse zbylý čas mohou věnovat posledním detailům, opravám a optimalizaci.

