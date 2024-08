Kingdom Come: Deliverance 2 letos vyjít nestihne. Dorazí před Valentýnem

15. 8. 2024 7:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jindra se na nás bohužel letos nestihne přijít podívat. Pražské studio Warhorse o pár měsíců odkládá vydání očekávaného pokračování svého historického RPG, jako drobnou náplast na delší čekání však stanovilo i konkrétní termín vydání. Kingdom Come: Deliverance 2 vyjde 11. února 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Odklad studio oznámilo v rámci reportu pro investory skupiny Embracer s finančními výsledky za první čtvrtletí F2024/2025.

Druhý díl Jindrovy cesty za láskou a pomstou tak dorazí téměř na den přesně sedm let po Kingdom Come: Deliverance, které vyšlo 13. února 2018. Prvního dílu se do letošního února prodalo přes 6 milionů kusů, u nás i ve světě si vysloužil chválu primárně za svůj důraz na realističnost, příběh a smysl pro detail. Kritice naopak neušla technická stránka, ať už kvůli četným chybám a nedodělkům, nebo výkonu na minulé generaci konzolí.

Těmto výtkám se ve Warhorse protentokrát chtějí vyhnout a jsou i primárním důvodem odkladu. Tvůrčí tým zkrátka potřebuje dostatek času na vychytání všech much a doladění posledních detailů, zároveň ale chce vydání po dokončení načasovat tak, aby se hře dostalo pozornosti, jakou si zaslouží.

Jak nám na konci července v rámci prezentace v Kutné Hoře vysvětlil PR manažer studia Tobias Stolz-Zwilling, Kingdom Come: Deliverance 2 by sice teoreticky stihlo vyjít před koncem roku během prosince, ale nedává valný marketingový smysl vydávat hru tak blízko do Vánoc. A proto nevyjde ani v lednu, kdy je zvykem nakupovat hlavně ve slevách a obecně se na trhu moc nových produktů neobjevuje. Proto je únorový termín vydání vlastně tím nejdřívějším, kdy hra zvládne být v co nejlepší formě a zároveň ji nezavalí příval desítek jiných vysokoprofilových titulů.

zdroj: Warhorse

Shodou okolností se nicméně na polovinu února nedávno přesunulo i další RPG viděné kamerou z vlastních očí, a to Avowed od Obsidianu. Oproti Kingdom Come: Deliverance 2 bude mít sice výrazně fantastičtější ráz (a dost možná i draky) a méně realismu, pořád ale půjde o poměrně přímou žánrovou konkurenci od slavnějšího studia, která dorazí jen o týden později. Tak uvidíme, jestli nás příští rok na Valentýna čeká nesmlouvavý souboj dvou RPG, anebo se Warhorse a Obsidian ve svém snažení raději smířlivě romanticky podpoří.