Ne, v Kingdom Come: Deliverance 2 nemusíte koukat na gay scény. Pokud nechcete

20. 1. 2025 14:30 | Komentář | autor: Jakub Malchárek

Kingdom Come: Deliverance 2 ještě ani nevyšlo a už se kolem něj strhává velmi živá diskuze. Po globálně pozitivních dojmech z preview si hráči z konzervativních hlubin internetu nemohli nevšimnout, že... ve hře jsou postavy jiné barvy pleti. Jaká to hrůza!

Strhla se lavina velmi šťavnatých názorů, po kterých by si člověk nejraději propláchl oči bělidlem. Vtipné je, že tady máme vlastně zrcadlově obrácenou situaci ke stavu před sedmi lety, kdy vyšla jednička, kdy bylo Kingdom Come: Deliverance pro změnu vyčítáno, že v něm není dostatečná rasová diverzita.

„Však v Česku v roce 1403 na venkově existovali jen lidé s pokožkou barvy mlíka, strčte si ty kvóty a reprezentaci menšin třeba do seriálového Zaklínače. Deus vult!“ rezonovalo tehdy hlasitě internetem. Konzervativní hráči dostali svého hrdinu, na barikádách kulturních válek oslavovali Dana Vávru, který se proti ahistorickému přepisování dějin vymezil, dotěrné západní novináře poslal studovat kroniky a historické prameny, zkrátka se postavil za věrohodné zobrazení českého středověku, o kterém asi každý tak nějak tuší, že je více homogenní než libovolný seriál od Netflixu.

Za těch sedm let se stalo mnohé. Vývojář a kreativní ředitel studia Warhorse kolem sebe postupně vytvořil aureolu bojovníka proti progresivismu, levicovým ideologiím a woke kultuře, ke kterému vzhlížejí podobně smýšlející hráči (jak je ostatně jejich svaté právo).

Tedy až do momentu než vyšlo najevo, že v Kingdom Come: Deliverance 2 budou lidé různých kultur a sexuálních menšin. Vody rozvířila fáma na sociálních sítích, že hra bude obsahovat nepřeskočitelné gay scény, a proto se nebude prodávat v Saúdské Arábii. Dan Vávra se ke spekulacím z minulého týdne vyjádřil včera na sociální síti X.

„V našich hrách nejsou žádné nepřeskočitelné cutscény. Každý, kdo tvrdí opak, je nikdy nehrál. Nejsme a nikdy jsme nebyli zakázáni v žádné zemi – alespoň o tom nevíme. Nemám rád diverzitu na sílu, nikdo nás do ničeho nenutil a ani my nikoho do ničeho nenutíme. Gay postavy byly i v KCD1. KCD je RPG, ve kterém jste zodpovědní za svá rozhodnutí. Jestli chcete, aby Henry zažil stejnopohlavní dobrodružství, můžete. Jestli nechcete, nemusíte. Všechny romance jsou plně dobrovolné a postavy jsou si vědomy, že to byl zakázaný hřích,“ krotí Vávra divoké spekulace.

It is time to address wild claims some people spread that are apparently based just on one screenshot and a poorly translated tweet (Spoiler alert: contains spoilers about the story of KCD2): pic.twitter.com/1IV1kgfRgL — Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) January 19, 2025

Vysvětlení má také k ožehavému tématu muslimského lékaře, který ošetřuje raněné ve stanu v Zikmundově táboře. Kvůli spoilerům některé části vynecháváme, jsou však ve vlákně výše. „Hra se odehrává v jednom z nejbohatších měst Evropy. Proto je život v něm rozmanitější než ve vesnicích z první hry. Vše koresponduje s morálkou a sociální normou Česka roku 1403 a ve hře je kvůli příběhu, ne aby se zalíbilo ‚modernímu publiku'. Nechceme, aby se KCD používalo jako clickbait pro lidi, kteří jej nehráli. Bohužel někteří šíří stejný narativ, proti kterému tvrdí, že bojují. Množství nenávistného chování je opravdu smutné a poškodí jakoukoliv věc,“ dodává Vávra ke kauze.

Moralizující povzdech na toxicitu diskutujících je úsměvný v kontextu toho, jak si Vávra libuje v konfliktech a jak sám rád rozdmýchává vyhrocené a emoční debaty. Třeba, když si nedávno rýpnul, že Dragon Age: The Veilguard hraje méně lidí než Kingdom Come: Deliverance (které bylo v té době v obrovské slevě). Zrovna hru, která do velké míry reprezentuje opačné spektrum názorů, než jaké často zastává Dan.

zdroj: Vlastní

Nicméně, pravdu má v tom, že rozdmýchaná kulturní válka skutečně nemá vítěze. Nejvíce na rozpoutanou kontroverzi nakonec dojede těch několik stovek vývojářů a vývojářek, kteří do Kingdom Come: Deliverance 2 vložili stovky a tisíce hodin úsilí ve snaze vytvořit tu nejlepší hru, jakou dokáží.

Nemyslím si, že by tato nejčerstvější kauzička měla nějaký zásadní dopad na prodeje nebo hodnocení hry. Historie ukazuje, že hardcore hráčiTM bojkotů nejsou schopni a nějaký review bombing málokdy nese vůbec nějaké ovoce nad rámec internetových debat.

Pro ty, kteří problém mají s čímkoliv, co Kingdom Come: Deliverance 2 a jakákoliv jiná hra (třeba i ten Veilguard) vyobrazuje, je řešení velmi jednoduché – jděte o dům dál, zřejmě to není hra pro vás.