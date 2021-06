Guardians of the Galaxy, Life is Strange, A Plague Tale a další hry vyjdou na Switchi

15. 6. 2021 19:54 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Během E3 konference Nintenda jsme nedostali mnoho ryzích novinek, jelikož vydavatel místo toho vsadil na porty kolekcí starších her, remastery či oznámení verzí pro Switch u již dříve oznámených her. Poslednímu segmentu se budeme věnovat v tomto článku.

Ještě před samotnou konferencí jsme se dozvěděli, že pokračování skvělé středověké adventury A Plague Tale: Innocence s podtitulem Requiem bude hratelné na konzoli Switch. Ale bohužel ne obvyklou cestou, nýbrž skrze cloud. Ale aspoň něco.

Samo Nintendo pak prozradilo vyloženě šokující informaci, že i čerstvě odhalenou příběhovou akční adventuru Guardians of the Galaxy od tvůrců Deus Ex si zahrajeme na Switchi v den jejího vydání na ostatních platformách, a i v tomto případě půjde o streamování v cloudu. Hra by díky tomu (a za předpokladu silného internetového připojení) mohla vypadat mnohem líp, než kdyby na Switchi vyšla běžnou cestou.

Z dalších her, které byly nedávno oznámené pro větší platformy, ale vyjdou rovněž na Switchi, jmenujme univerzitní tycoon Two Point Campus navazující v příštím roce na nemocniční tycoon Two Point Hospital. Dále 4. listopadu dostaneme Just Dance 2022, 10. září Life is Strange: True Colors a 30. září kolekci dvou předchozích dílů v Life is Strange Remastered.

Zároveň několik již dříve vydaných her rovněž zavítá na Switch. Jmenovitě 23. června battle royale Worms Rumble, 25. června Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a právě teď už se můžete pustit do čtyřčlenné kooperativní střílečky Strange Brigade.

Na Switchi tedy nadále rozhodně nebude nouze o větší hry.