Sledujte konferenci Nintenda na E3 2021 od 17:45

15. 6. 2021 17:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Nintendo je k našemu časovému pásmu velmi vstřícné, když jeho klasický stream Direct započne ještě před večerníčkem. A je i docela konkrétní ohledně toho, co během brzkého večera můžeme od tohoto japonského giganta očekávat.

„Nalaďte se na 40minutovou prezentaci plnou informací zaměřených exkluzivně na letos vycházející hry pro Nintendo Switch,“ stojí v oficiálním popisu videa. Pokud nás Nintendo nechce překvapit, znamenalo by to, že dlouho spekulovaný Switch Pro se nakonec opravdu neukáže.

Těžko říct, co to znamená pro očekávané hry jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 či Bayonetta 3, protože jestli zničehonic nevyjdou ještě letos, tak bychom je na dnešním streamu neměli vidět. To samé podle této logiky platí o nově oznámené hře Mario + Rabbids Sparks of Hope, jelikož tu nedostaneme dřív než v roce 2022.

Zanedlouho se dozvíme, co si pro nás Nintendo nakonec přichystalo. Stream sledujte spolu s námi od 17:45 na našem YouTube kanále. Po uběhnutí 40 minut z Directu bude pokračovat ještě tříhodinový blok Treehouse Live s rozhovory s vývojáři a detailnějšími pohledy na některé hry, ale jelikož nejde o materiál vhodný na streamování, tak jeho sledování přenecháme zájemcům na vlastní pěst.