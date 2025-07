Grounded 2 přichází, ale jednička zůstává. Obsidian slibuje, že původní hra nezmizí

23. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Obsidian se připravuje na brzké vydání pokračování svého oblíbeného survivalu se zmenšenými dětmi Grounded, ale současně ujišťuje fanoušky, že první díl zůstane dostupný i nadále. Přestože Grounded 2 zahájí svůj předběžný přístup na PC a Xboxu Series X/S už 29. července, vývojáři zdůrazňují, že původní hra nebude nijak upozaděná ani odříznutá od komunity.

„Ve skutečnosti máme velmi silnou vášeň pro to, aby naše hry obstály v čase a mohly se dál vyvíjet i po letech,“ uvedl výkonný producent Marcus Morgan v rozhovoru pro Eurogamer. Jako důkaz uvedl letošní překvapivý patch pro více než deset let staré Pillars of Eternity. „Silně se snažíme o to, aby naše hry byly zachované,“ dodal.

Ačkoliv se první Grounded už nedočká dalších příběhových rozšíření, vývojáři ho hodlají nadále podporovat a opravovat. Poslední aktualizaci 1.4.7 vydali letos v dubnu a tým slibuje, že podpora bude pokračovat i nadále. „Ta hra nikam nemizí, pokud si ji hráči budou chtít dál užívat,“ potvrdil Morgan.

Téma herní archivace je čím dál aktuálnější. Ukončení serverů u některých her, jako například nedávno oznámený konec Anthem od EA, znamená de facto ztrátu celého titulu. Tyto případy vedly ke vzniku iniciativy Stop Killing Games, která požaduje, aby byly hry zachovány v hratelné podobě i po oficiálním ukončení podpory. Petici této iniciativy už podepsaly stovky tisíc hráčů po celém světě.

zdroj: Obsidian Entertainment

Obsidian ale věří, že Grounded se díky svému designu problémům se zachováním pro příští generace vyhne. „Jednou z věcí, které jsme u Grounded udělali, bylo, že multiplayer řešíme přes peer-to-peer spojení,“ vysvětluje Morgan.

„Na první pohled to může působit zastarale oproti dedikovaným serverům, ale díky systému sdílených světů získáváte něco jako cloudový save, který můžete sdílet s přáteli. Výsledkem je zážitek, který se blíží serverové verzi, ale bez nutnosti existence skutečných serverů.“ Tím by měla být hra do budoucna odolnější vůči změnám v technologii i infrastruktuře.

Pokračování v podobě Grounded 2 posouvá hru z prostředí zahrady do rozsáhlejšího Brookhollow Parku. Těšit se můžete na nové biomy, propracovanější herní systémy i možnost osedlat vybraná zvířata.