Ghost of Tsushima se prodává nad očekávání

23. 7. 2020 11:10 | autor: Adam Homola

Krabicová verze aktuální pecky Ghost of Tsushima jde v Japonsku na dračku. Sony hlásí, že hra na svém „domovském“ trhu předčila všechna očekávání, prodává se závratnou rychlostí a vlastně se už v některých obchodech ani neprodává – není na skladě. Japonci většinu krabicových zásob vykoupili, a tak je oficiální twitterový účet japonského Sony nabádá ke koupi digitální verze hry na PlayStation Store.

Jak je na tom Ghost of Tsushima celosvětově, ještě pořád nevíme, ale máme zprávy například z britského trhu, kde se krabicová verze Tsushimy prodává lépe než loňský Days Gone. Který se prodával překvapivě dobře, navzdory nižším hodnocením a faktu, že hra chvíli po vydání tak trochu zapadla.

Sony na oslavu povedeného vydání vyrukovala ještě s Accolades trailerem plným pozitivních reakcí, nadšených verdiktů a vysokých známek v hodnocení. Pokud jste už četli Honzovu recenzi nebo jste koukali na oba naše GamesPlaye, tak vás v novém traileru asi nic nepřekvapí. Ghost of Tsushima se povedl na výbornou a Sony, respektive Sucker Punch, teď sklízí zasloužených úspěch.

„V principu hratelnosti byste moc originality nenašli a design otevřeného světa působí občas trochu unaveně, ale řemeslná kvalita, nesmírně stylová a propracovaná akce, fantastický zvukový design a překrásné prostředí to vyvažují dost na to, aby bylo těžké od hry vstát,” napsal Honza v recenzi a já s Alešem to můžeme jen podepsat.

zdroj: Sony