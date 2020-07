Jak hodnotí ve světě – Ghost of Tsushima

15. 7. 2020 11:45 | autor: Redakce Games.cz

Poslední exkluzivita aktuální generace PlayStationu udělala za sedmi lety jedné japonské konzole pěknou tečku. Honza Slavík nešel ve své recenzi Ghost of Tsushima pro superlativy daleko, přestože se to neobešlo bez chybiček. Všechny je ale přebíjí řemeslné zpracování hry a její dechberoucí krása.

Ale myslí si to samé i recenzenti ve světě? Metacritic se ustálil na slušných 84 bodech ze 100, takže rozhodně máme co do činění s dalším povedeným exkluzivním zářezem od Sony. Níže si přečtěte, co vychvalují a co naopak odsuzují zahraniční kritici.

„Studio Sucker Punch sice vychází z ostatních her s otevřenými světy, ale ve výsledku nastavuje vlastní tvůrčí směr, ve kterém vypráví samurajskou epiku ohromné šíře a krásy.“

„Ghost of Tsushima je labutí písní PlayStationu 4 a vzdáním holdu japonské kultuře, kterou tak věrně ctí. Samurajský Assassin’s Creed, který by Ubisoft nejradši sám vytvořil.“

„V Ghost of Tsushima toho není mnoho nového, i když se hráči pravděpodobně ještě nesetkali s tak zábavnou navigací, jakou je vítr, nebo tak poutavou poklidnou aktivitou, jakou je psaní haiku u vodopádu před nadcházející bitvou. Spojení známých a neznámých prvků dělá ze hry velmi příjemný zážitek, ve kterém budete chtít pokračovat i po závěrečných titulcích. Ghost of Tsushima je nejlepší Assassin’s Creed na trhu a pro mnohé hráče bude tím nejbližším setkáním se samuraji z 11. století.“

„Melancholický příběh války a vhodný epilog aktuální generace. To je poslední počin od Sucker Punch, propracovaná přehlídka síly PlayStationu 4, která vás vtáhne do světa, jenž vás nepřestane udivovat. Ghost of Tsushima je mistrovské dílo s precizním gameplayem, emočními zvraty a mocným designem světa.“

„Ghost of Tsushima je enormní a hustě zaplněné samurajské dobrodružství, které mě často přivádělo k úžasu svým velkolepým vizuálem a excelentními souboji. Díky postupnému představování schopností namísto vylepšování statistik je šerm náročný, odměňující a zábavný napříč celou kampaní, která mi zabrala 40–50 hodin. Některé aspekty jsou na poměry her od Sony překvapivě nedotažené, zejména v oblasti AI a stealthu, stále však jde o výjimečnou akční adventuru v otevřeném světě, která řeší několik dlouholetých problémů žánru a je obecně zábavnou samurajskou akcí.“

„Ghost of Tsushima je radost hrát a radost na něj pohledět. Sucker Punch vytvořil jednu z nejpamětihodnějších open world her této generace s nesmírně uspokojivým soubojovým systémem a poutavým, dramatickým příběhem. Na rozdíl od open worldových vrstevníků jde o uhlazený a soustředěný zážitek – napínavý a bezvadně prezentovaný. Náležitá labutí píseň first-party her PlayStationu 4.“

„Ghost of Tsushima je umělecký triumf zprostředkovávající filmový zážitek skrze vizuální stránku, pohlcující svět a soundtrack. Nicméně Džin jako hlavní postava a jeho cesta za záchranou Cušimy jsou často zastíněni vedlejšími postavami a jejich malými osobními příběhy nacházenými ve vedlejších úkolech. Přidejte šablonovité mise a nemotorné uživatelské rozhraní a zjistíte, že Ghost of Tsushima je často víc o stylu než o obsahu.“

„Má své momenty, ale stejně jako Džina Sakaie v jeho úvodních hodinách drží i hru zpátky minulost. Je to Otevřený svět: Videohra. Je příliš jednoduchá. Absence následků po vašem chybování způsobuje, že hrou procházíte bezmyšlenkovitě. (…) Při hraní jsem často myslel na něco jiného a během třetího a posledního aktu jsem si přál, aby už byl konec. Ghost of Tsushima je stejně jako samurajové relikvií dávno minulé doby.“

„Ghost of Tsushima statečně vstupuje do žánru, který obsahuje některé z nejmodernějších počinů současné generace. Přestože si vytváří vlastní identitu a nedělá žádné zásadní chyby, není dostatečně troufalý na to, aby dokázal uniknout vlastnímu stínu.“

zdroj: Sony