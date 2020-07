GamesPlay – odhalujeme ty pravé krásy Ghost of Tsushima (plus tipy a triky)

21. 7. 2020 18:00 | autor: Redakce Games.cz

V prvním GamesPlayi jsme si ukázali, jak se Ghost of Tsushima hraje, v tipech a tricích jsme vám poradili a teď to dáme všechno dohromady. Místo klasického GamesPlaye tak dnes čekejte spíše ukázku toho, proč je Ghost of Tsushima tak skvělá. Což jsme vám v prvním videu bohužel nemohli moc ukázat, neboť novinka od Sucker Punch začíná relativně pomalu.

Nikterak překotný začátek je ve skutečnosti perfektním úvodem do poměrně dlouhé hry. Hlavní hrdina Džin totiž začíná jako víceméně čestný samuraj a chvíli mu trvá, než začne být efektivním Ghostem, duchem terorizujícím nepřátelské Mongoly.

O něco déle trvá i jeho proměna v plnohodnotného tichého zabijáka – na začátku vám totiž schází nejen schopnosti, ale i specifická výbava či speciální brnění. Ke všemu se dostanete časem, a Džin se tak postupně mění ze samuraje v něco, co ideály cti přímo popírá.

V prvním videu jsme měli svázané ruce striktními podmínkami – ostatně natáčeli jsme den před vydáním hry. Teď už máme několik dnů po vydání, a jakkoliv vám ve videu nebudeme spoilovat a pořád budeme ukazovat pouze první třetinu hry, budeme si povídat i o pokročilejších pasážích.