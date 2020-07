14. 7. 2020 10:53 | autor: Patrik Hajda

Konečně! Již tento pátek odstartuje Jinovo dobrodružství napříč japonským ostrovem Cušima. Ze samuraje ctícího tradice se vlivem osudu stane nečestný Ghost s počestnými úmysly – pokusí se osvobodit titulní ostrov od dobyvačných Mongolů.

Ghost of Tsushima dorazí 17. července exkluzivně na PlayStation 4 a už dnes se dozvíte, zda to stojí za to. Recenze je totiž napsaná, verdikt vyřčený, číslo udělené. Tak nezapomeňte v 16:00 otevřít Gamesy a začíst se do ní!