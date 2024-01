Game Pass tento měsíc rozšíří Assassin's Creed Valhalla a Resident Evil 2

4. 1. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Leden bude na Game Passu opravdu výživný. Mezi hlavní lákadla totiž patří Assassin's Creed Valhalla a remake Resident Evil 2, které budou k dispozici 9. ledna, respektive 16. ledna. Obě opravdu velké a povedené hry, které sice oslovují rozdílné cílové publikum, ale každá tomu svému dokáže nabídnout hromadu zábavy nebo hororu. Podle toho, co preferujete.

Game Pass také 4. ledna přidává Hell Let Loose, hardcore střílečku z druhé světové války, a 11. ledna We Happy Few, poměrně unikátní retro-futuristickou akční adventuru. Mezi další novinky patří steampunková adventura Close to the Sun, akční adventura se surrealistickým hudebním světem Figment, a arkádový baseball jménem Super Mega Baseball 4, která se na PC Game Pass a Ultimate dostane prostřednictvím EA Play 11. ledna. Kromě toho bude od 16. ledna přístupný psychologický thriller Those Who Remain.

Kromě těchto nových herních přírůstků přináší Xbox Game Pass aktualizace a DLC, jako je Dead by Daylight: Chucky a výroční aktualizace pro Hello Neighbor 2. Služba také nadále nabízí exkluzivní výhody pro členy Ultimate, jako je například Sea of Thieves: Nightshine Parrot Pack.

Z nějakého nejspíš byznysově strategického důvodu z Game Passu ale (už zase) zmizí jedna z nejpopulárnějších her posledních let – Grand Theft Auto V. To si v rámci Game Passu nezahrajete už od zítřka, tedy 5. ledna, jak oznámil Microsoft na webu Xboxu.

Od 15. ledna pak z Game Passu zmizí Garden Story, MotoGP 22, Persona 4 Golden a nakonec i Persona 3 Portable.