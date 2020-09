Francouzská revoluce i vesmírné lety, nový Humble Bundle potěší milovníky simulací

4. 9. 2020 16:31 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak známo, obchod Humble Bundle se snaží dávat dohromady tematicky podobné hry či hry spadající pod jediného vydavatele. Pro nejnovější balíček platí první kategorie, kterou tentokrát zaštiťuje žánr simulací.

Za méně než jedno euro si můžete vyzkoušet jedno nervy drásající povolání a jeden poklidný koníček. V 911 Operator se stanete dispečerem záchranných jednotek. Budete přijímat tísňová volání, snažit se odhalit šprýmaře a v případě vážně situace rozhodnout, jaké jednotky na místo vyslat. Zajímavostí této hry je možnost hrát v ulicích skutečných měst včetně mnoha českých.

Druhou hrou na první úrovni je Treasure Hunter Simulator, ve které popadnete do ruky detektor kovů a pokusíte se v zemi vypátrat drahocenné historické předměty. Knoflík, mince či nábojnice nejsou žádné terno, ale jakmile najdete svou první pušku z americké občanské války, nadšení pořádně poskočí.

Obsahově nejvýživnější je druhá úroveň bundlu za průměrnou cenu, která v době psaní článku činí 7,5 eura. K výše řečeným hrám si přidejte The Hunter: Call of the Wild, ve které se budete prohánět na čtyřkolce americkou divočinou a číhat na dvanácteráky a jinou divokou zvěř.

Po vzoru 911 Operator si v Radio Commander vyzkoušíte další práci telefonisty, tentokrát ale budete z bezpečí polního stanu rozdávat rozkazy jednotkám na frontě během války ve Vietnamu.

Ve We. The Revolution zjistíte, jaké je to být soudcem v době Velké francouzské revoluce. Dělat těžká rozhodnutí bude na denním pořádku a brzy zjistíte, že cesta spravedlnosti je nejsnazším způsobem, jak ohrozit vlastní rodinu.

Poslední hrou středí úrovně balíčku je nesmrtelné Elite Dangerous, tedy komplexní vesmírný simulátor s téměř nekonečně rozlehlým vesmírem, ve kterém si můžete hrát na piráty, obchodníky, i strážce zákona.

Na nejvyšší příčce bundlu za 12,7 eura najdete rozšíření pro výše zmíněný The Hunter: Call of the Wild a úplně poslední hru bundlu – PC Building Simulator. Pokud jste vždy toužili po postavení vlastního počítače, ale báli jste se experimentovat v reálu, zkuste si to nanečisto zde, navíc s komponenty skutečných značek.

Bundly od Humble Bundle mají tendenci se v průběhu dní rozpínat o nové hry a zrovna v případě simulací by ještě bylo z čeho vybírat. Nabízí se výborné kousky jako House Flipper, Thief Simulator, MudRunner, Car Mechanic Simulator a spousta, velká spousta dalších. Do konce bundlu zbývá 13 dní, takže ještě spousta času pro jeho ukořistění i případné doplnění.