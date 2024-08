Filmu Borderlands už se vysmívá i Uwe Boll, ale neměl by

16. 8. 2024 8:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

O tom, že film Borderlands neuspěl kriticky (viz naši recenzi) ani z hlediska tržeb, jsme již psali. Aby toho nebylo málo, přisadil si na X i neblaze proslulý režisér Uwe Boll. Doslova napsal: „Ha ha. Moje filmy měly rating R a vydělaly víc než tohle. Teď už si přejete, abych to režíroval já.“ Což je samozřejmě nesmysl.

Pokud se podíváte na web Box Office Mojo, který řeší tržby filmů, můžete strávit několik chvil studiem výdělků Bollových snímků. Nebo se spolehněte na mou rešerši, kdy vám sdělím, že žádný z jeho filmů nedosáhl tržeb 8,8 milionů dolarů, což je částka, kterou utržily Borderlands za první víkend. Nejblíže se téhle cifře přiblížil vyvražďovací horor House of the Dead, který během úvodního víkendu vydělal 5,5 milionů dolarů.

Ha ha. My movies were rated R and made more money than this. Now you wish I Directed pic.twitter.com/LXMOyKMkMM — UWE BOLL RAW USA (@UweBollRAWUSA) August 12, 2024

Pak už to jde s Bollovými tržbami z kopce, kdy Ve jménu krále – Dungeon Siege vydělalo 3,2 milionu o úvodním víkendu, Bloodrayne 1,5 milionů. Rampage: Captial Punishment šel do kin jen v Ománu, Bahrajnu a Spojených arabských emirátech, kde dohromady utržil čtvrt milionu dolarů. Mnoho dalších z jeho filmů ve Spojených státech vůbec nešlo do kin a zůstala na plátnech jen v domácím Německu nebo ve východní Evropě.

Takže, kde se bere Bollovo tvrzení? Pravděpodobně v potřebě provokovat, protože jeho oblíbený trik, kdy díky podpoře fondu pro kinematografii a pobídek vždycky získal naprosto bizarní rozpočty, které se nikdy nevrátily, už nefunguje.

Když režiséra na zmíněné sociální síti někdo konfrontoval s důkazy o lživosti jeho tvrzení, Boll odpověděl, že jeho filmy mají 41 miliard nelegálních stažení. Jak mu pirátství mělo vydělat víc než Borderlands, nevíme. Jedno je ale jisté - Bollovu pozici nejhoršího režiséra filmových adaptací her mu rozhodně Eli Roth se svým snímkem nevezme. Uwe Boll je jen jeden.

Pokud pominu, že Dungeon Siege beru jako opravdu ryzí guilty pleasure, kde spolu v mizerných kulisách bojují rytíři, skřeti a ninjové a asistuje jim u toho Burt Reynolds (!), Ron Perlman (!!) a Jason Statham (!!!), existují jen dva filmy, které Boll natočil a nejsou vyloženě hrozné.

Zabít je snadné řeší střelby na amerických školách v reakci na Columbine Massacre a má co říct, přičemž Boll se ještě nechal zkrotit závažností tématu (kéž by to platilo i u jeho pozdější a mizerné Osvětimi). To samé by se dalo říct i o životopisném snímku Max Schmeling o osudu boxerského šampiona, jehož kariéru dost poznamenala propaganda Třetí říše. Zároveň ale zůstane ve stínu lepšího Souboje o vše (Joa a Max), kde Schmelinga hraje Til Schweiger.

S víc než padesátkou režisérských zářezů na kontě ale rozhodně nejde o žádné závratné skóre, navíc ani jeden ze zmíněných filmů není na motivy hry. Doufejme, že se majitelé licencí od jeho nejaktivnějších let poučili a už je budou propůjčovat talentovanějším jedincům - byť tomu zrovna aktuální Borderlands příliš nenasvědčují.