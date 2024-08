Film Borderlands v kinech během úvodního víkendu pohořel

12. 8. 2024 15:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Když jsme s Šárkou odcházeli z projekce Borderlands, bylo nám už tehdy jasné, že tenhle film velkou díru do světa neudělá. Produkčními problémy ztýraná adaptace stejnojmenné videohry byla i přes sympatickou stopáž plytká, nudná a v některých chvílích vyvolávala pocity zahanbení. O čemž si můžete přečíst v naší recenzi nebo se podívat na náš redakční pokec.

Za pravdu nám dali nejen zahraniční novináři, ale následně také i samotní diváci. Po premiérovém dni se rozplynula naděje, že by film podle Bordelands i přes neúspěch u kritiků uspěl díky diváckému doporučení, protože si za první víkend odnesl ze Spojených států pouhých 8,8 milionů dolarů tržeb. To by bylo zoufale málo za jakýchkoliv okolností, ale nový akční snímek dostal naloženo i od filmů, které běží už několikátý týden.

Pořád vládne Deadpool & Wolverine, který utržil 54 milionů dolarů, těsně za ním novinka v podobě romantického snímku Námi to končí s 50 miliony a na třetím místě neskuteční držáci v podobě Twisters, kteří si připsali 15 milionů dolarů. Borderlands se nešťastně krčí na čtvrtém místě, kde ovšem nejde ani tak o medaile, jako o příjmy. Mimochodem, v České republice patří Borderlands šesté místo s necelými 10 tisíci návštěvníků.

zdroj: vlastní video redakce

Lionsgate, který snímek do kin distribuuje, se přitom opravdu snažil, aby tenhle věčně odkládaný film uspěl. Do propagace narval dalších 30 milionů dolarů, čímž se náklady vyšplhaly na 140 milionů dolarů. Po tomto víkendu je zcela jasné, že se film nezaplatí. Zástupci Lionsgate se sice nechali slyšet, že na právech už nyní získali zpátky dvě třetiny nákladů, ale z červených čísel se bohužel Borderlands patrně nevyhrabou.

Bude to něco znamenat pro filmové adaptace her jako takové? Nejspíše ne, a pokud ano, spíše v dobrém. Borderlands i přes snaživou kampaň, kde Cate Blanchett a Jamie Lee Curtis obrážely talkshow a dělaly promo rozhovory, nepředcházela pověst adaptace skvělé hry, na kterou by měl zajít každý. Potvrdilo se také to, co víme už pěkných pár let, tedy že hráči nepůjdou nutně na každou herní adaptaci a tuplem ne na tu odfláknutou.