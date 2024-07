Ken, Ryu a Chun-Li na scénu! Chystá se další filmový Street Fighter

1. 7. 2024 14:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Vyjde to napotřetí? Produkční společnost Sony Pictures oznámila, že nás v březnu roku 2026 čeká další filmová adaptace oblíbené bojovky Street Fighter. Pracovat na ní bude studio Legendary a přímo Capcom, který stojí za herní předlohou.

Pro fanoušky her a vlastně i filmu samozřejmě okamžitě vyvstává otázka, zda tenhle snímek konečně bude za něco stát. Půjde totiž o třetí hrané zpracování Street Fightera a přiznejme si, že předchozí dva pokusy díru do světa zrovna neudělaly.

Ten první se objevil už v roce 1994 a paradoxně je tím lepším. Jean-Claude van Damme si tu zahrál Guilea, Kylie Minogue Cammy, Wes Studi Sagata a Raul Julia, který tou dobou trpěl posledním stádiem agresivní rakoviny, naprosto božsky ztvárnil Bisona. Jinak šlo o opravdu tristní maglajz, který sice chovám v srdci pro jeho úsměvné nekvality, ale výsledný snímek se rozhodně nezapsal do dějin ani jako alespoň trochu povedená videoherní adaptace. Pokud ale chcete mile devadesátkový brak, někde si Street Fighter: Poslední boj sežeňte.

To samé rozhodně nemůžu říct o verzi z roku 2009, která se jmenovala Street Fighter: Legenda z Hong Kongu (v originále Street Fighter: The Legend of Chun-Li). Tehdy předvedla krystalický příklad toho, kdy vezmete herní předlohu a s chirurgickou přesností slepého opraváře praček z ní odstraníte většinu prvků, které původní hru dělají zábavnou. Chybí většina opravdu ikonických bojovníků, protože kromě titulní Chun-Li se tu objeví jen Bison (zoufale se nudící Neal McDonough), Balrog (Michael Clarke Duncan, který přemýšlí, co se stalo s jeho kariérou) a Vega (zpěvák Taboo z Black Eyed Peas, u kterého se rychle ukáže, že herec není).

Ani esteticky se Legenda z Hong Kongu předloze nepodobala | zdroj: 20th Century Fox

Z filmu je jasně cítit, že hlavním tahákem je Kristin Kreuk v roli Chun-Li, což ovšem znamená, že se opírá o hvězdu herečky, která zabodovala jen v seriálu Smallville jako Lana Lang. Samotný film „exceloval“ naprosto mizernou akcí, což je u adaptace bojovky poněkud nepochopitelné, příšernými hereckými výkony, a především i jakoukoliv absencí nadhledu, díky kterému se na Street Fightera z roku 1994 dalo jako na guilty pleasure pohlížet i po mnoha letech. Takže od Legendy o Chun-Li raději ruce pryč.

A co víme o chystané adaptaci pro rok 2026? Nemnoho. Původně měli film točit bratři Philippouové (povedený horor Mluv se mnou), ale protože Sony s Capcomem nestihli okno, kdy má tahle režisérská dvojice volno, od projektu odstoupili a radši půjdou natáčet horor Bring Her Back, opět ve studiu A24.

Pro filmového Street Fightera je to škoda, protože tohle režisérské duo je rozhodně talentované. Navíc Sony už nezbývá zas tolik času, pokud chce stihnout plánovanou premiéru v březnu 2026. Ale vzhledem k tomu, že videoherní adaptace konečně začínají vypadat solidně, třeba se dočkáme atmosférické akce s turnajovým formátem, který funguje sám o sobě a není u něj třeba vymýšlet spoustu vylepšení, kterými se celková forma jen rozmělní.