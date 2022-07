Fanoušci Assassin’s Creed plánují rozlučku s multiplayerovými módy

21. 7. 2022 12:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft minulý týden oznámil konec online podpory poměrně obsáhlého portfolia svých starších her. Znamená to jak odepření přístupu k DLC, která vyžadují ověření přes internet, tak uzavření multiplayerových serverů.

Týká se to i pětice her ze série Assassin’s Creed. Na Redditu věnovaném této sérii se objevil uživatel s přezdívkou FarlandsDesign, který navrhl, že by se s multiplayerem Brotherhoodu, Revelations a trojky fanoušci mohli rozloučit ve velkém stylu, než 1. září skončí nadobro. Chce tak do režimu pro více hráčů nahnat co nejvíc lidí, aby hry pěkně odsýpaly.

Assassin’s Creed Brotherhood má být věnovaný již tento víkend, 23.–24. července, spolu s tím příštím, 29.–30. července. Pokud se do rozlučky chcete zapojit, můžete se během těchto dní do multiplayeru na PC, Xboxu 360 nebo PS3 přihlásit ve 21:00, případně ve čtyři ráno nebo ve čtyři odpoledne, aby organizátoři vyhověli i ostatním časovým pásmům.

Tytéž časy platí i pro rozlučkové akce pro Revelations a Assassin’s Creed III. Assassin’s Creed Revelations budou zasvěceny první dva srpnové víkendy (5.–6. srpna a 12.–13. srpna), třetímu dílu pak ty zbylé (19.–20. srpna a 26.–27. srpna).

Assassin’s Creed II a Assassin’s Creed Liberation vlastní multiplayer nemají, od září nicméně přijdou o svá DLC. Mezi další osekané hry patří Far Cry 3, Splinter Cell: Blacklist či Rayman Legends. Kompletní seznam a podrobnější informace naleznete v dedikovaném článku z minulého týdne.

Není to poprvé, co Ubisoft zařezává online podporu pro své starší hry – od letošního jara není oficiální cestou možné hrát multiplayer starších dílů série Rainbow Six, Splinter Cell Conviction či Far Cry 2.