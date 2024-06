Embracer zavírá studio Pieces Interactive, tvůrce rebootu Alone in the Dark

18. 6. 2024 9:47 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Pieces Interactive, které stojí za rozšířeními pro Titan Quest, Magickou 2 i rozšířeními pro první díl a nejnověji za restartem hororové adventury Alone in the Dark, končí. Mateřská společnost Embracer Group se ho rozhodla uzavřít potom, co hra nenaplnila stanovená očekávání.

Na oficiálním webu studia najdete pochmurné parte s daty 2007 - 2024 a větou: „Díky, že jste hráli s námi,“ stejně jako se stručnou historií studia před i po akvizici Embracerem. Za sedmnáct let existence vytvořila přes deset her pro PC, konzole a mobily ve spolupráci s Paradox Interactive, Koei Tecmo a dalšími vydavatelstvími.

Švédská skupina během posledního roku rozpustila hned několik vývojářských týmů včetně Free Radical Design, Volition Games či Onoma. V rámci restrukturalizace propustila Embracer Group více než 1000 vývojářů a vývojářek.

„V roce 2017 Embracer Group odkoupila Pieces Interactive, potom co jsme se podíleli na datadiscích pro Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök a Titan Quest: Atlantis. Naší poslední vydanou hrou byla reimaginace Alone in the Dark,“ píše se v rozloučení.

Hororová adventura, která vyšla v březnu 2024, si příliš dobře nevedla po kritické ani komerční stránce. Pavel ji u nás v recenzi ohodnotil šestkou a návrat označil za nemastný a neslaný. „Alone in the Dark nepřináší do žánru nic nového, je jen zcela standardní (ne)hororovou adventurou s akčními momenty. Je to škoda, protože další šanci k návratu tahle značka asi už nedostane,“ napsal tehdy Pavel a možná ani netušil, jak moc se trefil.

Měsíc po vydání se Pieces Interactive muselo rozloučit s částí kolegů, nyní ale přichází definitivní konec a švédské studio se tak připojuje na bolestně dlouhý seznam těch, která nepřežila současnou herní krizi.

Embracer k šetření a rozsáhlým škrtům i propouštění přistoupil poté, co skupině loni nevyšlo strategické partnerství se Saúdskou Arábií v hodnotě 44 miliard korun. V jejich rámci také oznámil, že se společnost rozštěpí na trojici menších útvarů, stejně jako odprodal studia Gearbox (tvůrce Borderlands) a Saber Interactive, kteří pracují na remaku Star Wars Knights of the Old Republic.