EA pracuje na akční adventuře s Black Pantherem

10. 7. 2023 16:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Neoficiální informace z loňského července se potvrdily. Zbrusu nové studio Cliffhanger, které spadá pod EA, opravdu pracuje na nové hře s marvelovským Black Pantherem v hlavní roli. Ale pozor, nejde o tu samou hru, kde král Wakandy zavítá s Kapitánem Amerikou do druhé světové války, na které pracuje matka série Uncharted, Amy Henning.

Půjde o singleplayerovou akční adventuru z pohledu třetí osoby s důrazem na příběh. Co od kočičího ochránce Wakandy můžeme očekávat, se můžeme dovtípit ze zkušeností lidí, kteří na projektu pracují. Studio Cliffhanger vede Kevin Stephens z Monolith Productions, pod nímž pracují veteráni herního vývoje, kteří se podíleli například na Middle-Earth: Shadow of Mordor, God of War, Halo Infinite nebo na sérii Call of Duty. Protože je hra ve velmi raném stádiu produkce, tým se neustále rozrůstá a výsledky jejich úsilí zřejmě ještě hezkých pár let neuvidíme.

„Chceme vytvořit autentickou superhrdinskou akci, ve které si hráči a hráčky vytvoří vlastní narativ, který dosud v podobné hře nezažili. Wakanda je bohatý sandbox, který přímo volá po prozkomání. Black Panther vám dá sílu a kontrolu nad příběhem, jaký jste ještě v příběhové hře neviděli,“ holedbá se Stephens ve vyjádření pro GameInformer. Na hře bude také spolupracovat studio Marvel Games.

Jde o jednu ze tří superhrdinských her, která vzniká pod křídly EA. Na titulu Iron Man v tuto chvíli pracuje studio EA Motive, zatímco poslední marvelovka dosud nebyla oznámena. Pokud se ale podíváme za hranice videoherního giganta, čeká nás doslova přehlídka komiksáků: Insomniac letos vydává Spider-Mana 2 a navíc pracuje na Wolverinovi, Monolith kutí Wonder Woman a Rocksteady skoro finišují Suicide Squad.