Singleplayerový Iron Man bude první ze tří nových marvelovek od EA

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4)

Prožijte s oblíbenou alchymistkou Sophie Neuenmullerovou zbrusu nové dobrodružství, začínající krátce po událostech hry Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book z roku 2016. Poté, co se svou přítelkyní Plachtou opustí Sophie své rodné...