EA potvrdila nového singleplayerového Iron Mana

Studio EA Motive na svém Twitteru potvrdilo vývoj nedávno provalené, respektive notně spekulované hry na motivy Iron Mana. Půjde o singleplayerovou akční adventuru s titulním hrdinou a dobře známým marvelovským artiklem v hlavní roli.

Tonyho Starka budeme ovládat z pohledu třetí osoby a příběhově půjde o novou věc, byť notně inspirovanou bohatou historií postavy. Těšit se máme jak na komplexnost postavy, tak na charisma hlavního hrdiny.

Zní vám to dobře? Tak svá očekávání raději trochu zchlaďte, nebo lépe řečeno se připravte na dlouhé čekání. Iron Man je totiž teprve na začátku vývoje, konkrétně v předprodukční fázi a v tuto chvíli neznáme ani název hry, ani platformy. Na finální produkt si tak počkáme dost možná několik let.

Je možná trochu s podivem, že oficiální potvrzení hry přišlo takhle krátce po akci D23, kde zástupci Disney vedle filmů a seriálů oznamovali i hry, v čele s taktéž nepojmenovanou novinkou Amy Hennig. Každopádně oznámení tu máme, nyní nastává pravděpodobně několikaleté čekání.

The news is out! We couldn’t be more thrilled to collaborate with @MarvelGames on an all-new single-player, action-adventure Iron Man game. While we're still in early development, this is an exciting new adventure for our studio: https://t.co/zpuT61TKtV pic.twitter.com/309lhm02dY