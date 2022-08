V EA údajně vyvíjejí hru s Iron Manem v hlavní roli

Marvel začal před několika lety pořádně šlapat do herního segmentu a místo filmových tie-inů pochybných kvalit, které produkoval v období před deseti lety, se začaly objevovat kousky s podstatně vyššími produkčními hodnotami. Spider-Man z roku 2018, na nějž o dva roky později navázal Miles Morales, byl trefou do černého, Guardians of the Galaxy sice prodejně neoslnili, ale hodnocení od kritiky bylo pozitivní, a našli se dokonce i tací, kteří si užili týmovku Marvel's Avengers.

Zatímco studio Firaxis momentálně kutí tahovou strategii Midnight Suns a v Insomniacu se kromě nového Spider-Mana rozjely také práce na herní adaptaci drsňáka Wolverina, objevují se spekulace, že si část komiksového koláče chce ukousnout také vydavatelství EA. Už před pár dny internetem proběhla zpráva, že v jeho studiích vzniká hra na motivy Black Panthera. To ale zřejmě není všechno.

Jeff Grubb, internetová zásobárna drbů různých stupňů kvality a důvěryhodnosti, se v podcastu Giant Bombu vyjádřil v tom smyslu, že EA také pracuje na nové hře s Iron Manem v hlavní roli. Jeho slova následně podpořil další insider Tom Henderson, dodal ale, že žádné bližší detaily nedokázal zajistit.

I've heard a few rumors that it's Iron Man but I never had anything concrete to fully report on.



Put this heavily under the "rumor" category for now and if I hear/see more information that's concrete I'll report on it properly. Just thought it was worth mentioning. https://t.co/MF3ddG04yR