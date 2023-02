EA Motive začínají produkci hry s Iron Manem

8. 2. 2023 7:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Singleplayerovou akční adventuru ze světa obrněného superhrdiny Iron Mana mají na starosti v EA Motive. To je to samé studio, které nedávno vypustilo do světa předělaný sci-fi horor Dead Space. Vývojářský tým se v „Ask me anything“ diskuzi na Redditu rozpovídal nejen o střípcích z vývoje vesmírného survivalu a budoucnosti značky, ale právě také o chystané akci ze stáje Marvelu.

„Máme zájem o pokračování v práci na značce Dead Space. Naše jádro je značkou nadšené a musíme teď projednat, jaký je pro nás ten správný další krok. Čeká nás zhodnocení hned několika faktorů, ale ještě předtím si tým musí vzít zaslouženou dovolenou. Máme v Motive úžasný další tým, který začal práci na Iron Manovi a můžete si být jisti, že je ve skvělých rukách,“ přiblížila v diskuzi hlavní scénáristka Motive.

EA Motive vydáním Dead Space jasně dokázalo, že dokáže skvěle pracovat se zdrojovým materiálem. Iron Man by mohl být další vhodnou výzvou se solidním příběhovým a tematickým základem, který dále rozvíjet. Pozitivní je, že superhrdinská akce chce být primárně singleplayerovým zážitkem, a nikoliv hrou jako služba, což nakonec zlomilo vaz třeba Marvel's Avengers.

Nečekal bych ale, že Iron Mana uvidíme dřív než v roce 2026. Do té doby nám hlad po superhrdinech od Marvelu jistě zažene Spider-Man 2 nebo Wolverine od Insomniacu.