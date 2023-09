Dokumenty Microsoftu naznačují další Doom, remaster Oblivionu i nový Xbox Series X

19. 9. 2023 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Přísun informací, které Microsoft s největší pravděpodobností neplánoval sdělit světu, pokračuje. Po informacích týkajících se očekávaného The Elder Scrolls VI se tentokrát dostal mezi lidi snímek z neveřejné prezentace. Vyplývá z něj, že ZeniMax (mateřská společnost studií Bethesda nebo id Software) chystal hned několik zajímavých projektů (děkujeme The Verge).

Z těch přímo jmenovaných do oka nejvíce padne třeba spekulovaný remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion, který byl původně plánovaný už na fiskální rok 2022. Některé fanoušky by také mohl potěšit remaster Falloutu 3, který se plánoval na fiskální rok 2024.

zdroj: Foto: The Verge

Kromě těchto nových verzí kultovních her se ale ve výčtu rovněž objevují zajímavá pokračování. Ve fiskálním roce 2023 se například hráči měli dočkat dalšího Doomu s podtitulem Year Zero, který by následně obohatila dvě větší DLC podobně jako u Doom Eternal. Počítalo se také s pokračováním Ghostwire: Tokyo a Dishonored 3, oboje pro fiskální rok 2024.

Ve výčtu se mimoto také objevilo několik dalších, prozatím oficiálně nepojmenovaných projektů. Je mezi nimi třeba Indiana Jones od Bethesdy (původně měl vyjít už během fiskálního roku 2022), Project Kestrel, Project Platinum, Project Hibiki nebo titul založený na nespecifikované licencované značce. V plánu ale zjevně bylo či je i DLC pro Starfield.

Vzhledem k tomu, že prezentace je datovaná k červenci 2020, tedy době, kdy Microsoft ještě nedokončil akvizici ZeniMaxu, se mohly plány výrazně změnit a některé projekty zcela zrušit. Například u pokračování Ghostwire: Tokyo bych se po vlažném přijetí jedničky rozhodně nedivil.

Stále ale může jít o pomyslný výhled na chystané projekty, na které se hráči v budoucnu mohou těšit. Stejně jako na novou verzi Xboxu Series X, která bude válcová, nabídne 2 TB úložiště, nebude mít mechaniku na disky a přijde s upraveným dvoubarevným ovladačem, který v sobě má gyroskopický senzor. Nebo to minimálně naznačuje jiný dokument ze stejného sporu (opět děkujeme The Verge), tentokrát ale z roku 2022.

Konzole nese pracovní označení Brooklyn, bude mít podporu Wi-Fi 6E, o 15 % nižší spotřebu a přední USB-C port s napájením. Cena by měla zůstat na úrovní aktuálního Xbox Series X. Možná ho ale doplní ještě další revize Xboxu Series S, jehož černá 1 TB verze vyšla teprve nedávno.

Ovladači se mezitím pracovně říká Sebille. Gamepad má podporovat připojení ke cloudu, Bluetooth 5.2 i aktualizované Xbox Wireless 2. Ve specifikacích se také uvádí „přesná haptická odezva“, která je funkčností schopná zastoupit i malé reproduktory. Chybět by neměla tišší tlačítka, dobíjecí vyměnitelná baterie nebo modulární páčky.

V dokumentu se také objevuje zmínka o handheldovém zařízení s doprovodným obrázkem, který je nejspíše pouze ilustrační. Microsoft s ním ale zjevně v budoucnu počítá.

Jeden z emailů také zmínil Red Dead Redemption II pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, což naznačuje, že Rockstar v minulosti nejspíše skutečně pracoval na verzi oblíbené kovbojky pro aktuální generaci konzolí. A kdo ví, třeba se jí někdy hráči skutečně dočkají.