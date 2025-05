Do mlhy míří Zaklínač i postavy z FNAF. Dead by Daylight slaví 9. výročí dalšími crossovery

12. 5. 2025 10:24 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Nejúspěšnější asymetrický videoherní horor Dead by Daylight je na trhu už neuvěřitelných 9 let. Jde stále o nesmírně oblíbený titul, který studio Behaviour Interactive pravidelně obohacuje o další aktualizace a hlavně postavy. Už brzy v životním cyklu titulu se objevila různá propojení s oblíbenými značkami, díky čemuž se do hry podívali kultovní řezníci, včetně panenky Chucky, Pyramid Heada ze Silent Hillu či Pinheada. A teď přichází řada i na zaklínače.

Tým v rámci oslav výročí na veletrhu PAX East představil plány do budoucna, které i přes četná propouštění ukazují, že nehodlají zpomalit. Už 3. června do hry dorazí bělovlasý bijec monster společně se svými kumpány. Kolekce skinů nabídne samotného Geralta (Vittorio Toscano), Yennefer (Kate Denson), Triss (Mikaela Reid), Ciri (Sable Ward), Eredina (Knight) a Lešije (Artist).

Trochu zamrzí, že jde čistě o kosmetické úpravy, nikoliv o vysloveně nové postavy, což je třeba v případě Lešije škoda, protože by se jako nový vrah vyjímal. Navíc dámské osazenstvo vypadá vzhledem k využití původních modelů přeživších poněkud zvláštně. Na druhou stranu útěchou může být skutečnost, že Geralt je legendární rarity, proto na vás promluví hlasem Douga Cocklea a nabídne vlastní obličej. Všechno půjde získat v rámci eventu Chaos Shuffle, jehož součástí je i unikátní hráčská karta bělovlasého vlka v kádi.

zdroj: Behaviour Interactive

Dodatečného potvrzení příchodu se dočkal i Springtrap ze série Five Nights at Freddy’s. V tomto případě ale nepůjde o kosmetický doplněk, nýbrž o plnohodnotného nového vraha s označením Animatronic. Dorazí někdy v průběhu léta a přinese i legendární skin Yellow Rabbit inspirovaný filmovou adaptací s tím, že nabídne i dabing od herce Matthewa Lillarda.

Studio taktéž doplnilo, že do Dead by Daylight dorazí i několik outfitů v rámci Tomb Raider kolekce, stejně jako prvky inspirované televizní show The Boulet Brothers' Dragula.

Internet též začal spekulovat nad tím, že se své virtuální verze dočká i Rick a Michonne z The Walking Dead. Na roadmapě k desátému roku života se objevila zpráva s nápisem „The Ones Who Live“, což je název seriálového spin-offu zaměřeného na tyto dvě postavy. Spekulace podpořil i herec Chandler Riggs, který v seriálu ztvárnil Carla Grimese. Je aktivním hráčem hry, jenž na popud fanoušků skrze platformu Cameo nahrál krátké video, ve kterém tvrdí, že si tyto postavy přítomnost ve hře zaslouží.

Samotné Dead by Daylight si zahrajete v podstatě na všech myslitelných platformách, jako je PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Dokonce existuje i verze pro mobilní systémy Android a iOS.