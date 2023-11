Panenka Chucky vám půjde po krku i v Dead by Daylight

9. 11. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Multiplayerový survival Dead by Daylight nemá nouzi o ikonické vrahy z 80. a 90. let. V asymetrické onlinovce můžete hrát například za záporáky z filmových hororů Vřískot, Vetřelec, Saw nebo jiných herních značek, jakými jsou Silent Hill či Resident Evil.

V nové kapitole ansámbl krvelačných zrůd rozšíří panenka Chucky z filmu Dětská hra. Půjde o vůbec prvního zabijáka, kterého ve hře uvidíme z pohledu třetí osoby. Vzhledem k velikosti panenky půjde o vraha, který bude spoléhat na nenápadnost a jistě se postará o nejeden infarktový stav.

Chucky se v Dead by Daylight objeví 28. listopadu.