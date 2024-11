Díky Netflixu se vám do kapsy dostane Civilizace VI

15. 11. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Skvělá zpráva pro všechny, kteří si předplácí streamovací službu Netflix: Od 6. prosince si díky předplatnému můžete zcela zdarma stáhnout mobilní verzi nesmrtelné 4X tahovky Civilization VI. Špatná zpráva pro všechny, kteří už hru vlastní – peníze jste utráceli zbytečně, co už.

Netflix rozšiřuje portfolio mobilních her, které máte ke stažení, rovnou o platinovou edici Civilizace VI. To znamená, že obsahuje nejen dva datadisky Rise and Fall a Gathering Storm, ale také šest DLC s novými národy a scénáři. Mezi nimi najdete například Austrálii, Persii, Polsko nebo Núbii. Chybí tak New Frontier Pass a Leader Pass, jež přidává alternativní vůdce a netradiční herní režimy.

Osobně jsem v Civilizaci VI nechal na Switchi a mobilu mnohem více hodin než v PC verzi. Dotykové ovládání hře svědčí a hra vás sama navádí nabídkami, ve kterých je nutné vaše rozhodování a silná ruka vládce. Na Switchi měla hra problémy s čekáním na tahy soupeřů na větších mapách, což by na novějších a výkonnějších telefonech nemuselo vadit. Navíc, když už si Netflix platíte, může jít o příjemný bonus a osvěžení před vydáním Civilization VII v únoru.

Hra v předplatném streamovací služby vychází 6. prosince, o den dřív, pokud se předregistrujete. Jen nezapomeňte vystoupit z MHD, až budete dávat svůj „dvanáctý poslední tah“.

Díky Netflixu si na mobilech můžete užít už pořádný seznam her. Například Dead Cells, remake trilogie GTA, Hades, remaster World of Goo, Braid, The Rise of the Golden Idol, Valiant Hearts, Farming Simulator 23, Football Manager 2024, Into the Breach nebo třeba strategii Terra Nil (která je na mobilu výborná!). Plánuje se navíc i Street Fightrer 6 včetně online multiplayeru, Don't Starve Together nebo Tales of the Shire.