Deus Ex Go a další mobilní hry od Square Enix už nebudou hratelné

23. 11. 2022 11:36 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Onoma Studios, dříve známé jako Square Enix Montreal, zítra nadobro skončí a vezme s sebou i některé své mobilní tituly. Servery Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows, Arena Battle Champions a Space Invaders: Hidden Heroes se ještě nějakou chvíli udrží při životě, než se 4. ledna 2023 vypnou navždycky.

Pokud si tyhle čtyři mobilní kousky chcete před jejich koncem ještě zahrát, máte do 1. prosince čas si je stáhnout z App Store či Google Play Store, než z obchodů zmizí a zůstanou ještě měsíc hratelné. V končících mobilních hrách už nebude možné utrácet za mikrotransakce, přičemž Onoma hráče nabádá, aby své předchozí nákupy do ledna zužitkovali, protože o ně posléze přijdou a peníze jim vráceny nebudou.

Zbytku série Go, konkrétně her Lara Croft Go a Hitman Go, se uzavření studia prozatím nedotkne. Ukončení podpory starších nebo méně hraných titulů není v herním světě nijak neobvyklé, Deus Ex Go je nicméně stále poměrně populární a Hitman Sniper: The Shadows vyšel ani ne před rokem, takže jestli si je chcete alespoň vyzkoušet, máte poslední šanci.

Švédský holding Embracer Group odkoupil Square Enix Montreal společně s dalšími západními studii japonského vydavatelství letos v květnu. V říjnu studio zaměřené na mobilní tituly oznámilo své přejmenování na Onoma Studios, jen o pár týdnů později ale Embracer ohlásil jeho listopadový konec.