Dabér Sama Fishera: Splinter Cell bude, to je fakt

20. 7. 2020 12:58 | autor: Adam Homola

Sam Fisher se vrátí. To je nepopiratelný fakt, protože ho už brzy uvidíme v nové mobilní hře Tom Clancy’s Elite Squad. Jenže všichni dobře víme, že nám nejde primárně o mobilní hry, camea (byť povedená) a jiné podobné vedlejšáky. Sama Fishera chceme zpátky v plné síle, v plnohodnotné velké hře ze série Splinter Cell. A brzo se možná dočkáme.

Ostatně by už bylo načase: Poslední Splinter Cell nesl jméno Blacklist, vyšel v roce 2013 a docela se povedl. Další Splinter Cell by mohl dorazit už příští rok, pokud tedy budeme věřit italskému dabérovi Sama Fishera, Lucovi Wardovi. Ten se teď ozval v rozhovoru pro italský web Multiplayer, kde řekl, že se chystá nová epizoda série a původně prý měla vyjít už letos.

Pak ale přišly blíže neurčené komplikace a podle Warda si není ani Ubisoft jistý, jestli to vyjde příští rok. To může znamenat komplikace s prací z domova kvůli koronaviru nebo jen klasické trable při vývoji, kdy se hry odkládají a v horších případech i kompletně restartují. Viz nedávné zprávy o Skull & Bones, taktéž ze stáje Ubisoftu.

Jakkoliv si Ward není jistý datem vydání, existencí nového Splinter Cellu si jistý je. Podle něj to je prostě „fakt“. Italský Sam Fisher tak už mohl klidně něco nadabovat nebo má s Ubisoftem domluvené termíny na dabing, a tak o projektu logicky ví.

Nový Splinter Cell byl jedním z nejvýraznějších absentérů nedávného Ubisoft Forward. Ten byl částečnou náhradou za tiskovku na E3, ale zároveň se jednalo jen o menší video ve stylu Nintendo Direct.

Jakkoliv nás v redakci první Forward trošku zklamal, s napětím vyhlížíme další. Ubisoft totiž potvrdil že půjde o nepravidelnou sérii videí, se kterou se budeme setkávat častěji. Je tedy klidně možné, že letos se toho oznámení v jednom z dalších Forwardů dočkáme.

Zázraky se sice občas dějí, ale čekat od nového Splinter Cellu stejnou krátkou, lineární hru jako v případě prvních dílů série by bylo bláhové. Ubisoft se svých velkých světů asi jen tak nevzdá, ale to nemusí být vůbec na škodu. Phantom Pain dokázal, že stealth hra ve velkém otevřeném světě může fungovat, a pokud chcete vidět, jak by mohl podobný Splinter Cell vypadat, zahrajte si Deep State.